ПДВ склав п’яту частину від усіх доходів до держбюджету — скільки відшкодувала податкова торік

Калькулятор на столі. Фото: Freepic

Державна податкова служба України відшкодувала 131,6 млрд гривень запитаного ПДВ у 2023 році. Податок на додану вартість (ПДВ) минулого року склав п’яту частину від усіх доходів до держбюджету. Торік, попри зростання сплаченого ПДВ до довоєнного рівня, сума відшкодувань все ще на 17% менша до 2021 року.

Про це повідомляє моніторинговий портал "Опендатабот", посилаючись на оновлені дані від податкової служби.

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У минулому році податок на додану вартість (ПДВ) з імпортованих товарів склав 366,2 млрд грн, що становить збільшення в 1,4 разу порівняно з першим роком повномасштабної війни. Це майже рівно до рівня 2021 року — 380,7 млрд грн.

У той же час, внутрішній ПДВ, тобто податок на товари, що вироблені в країні, зрос на 10% порівняно з 2021 роком.

Джерело: Опендатабот

Ситуація з відшкодуванням ПДВ у 2023 році дещо покращилась, але все ще не досягла показників до воєнного часу. Наприклад, минулого року Податкова адміністрація повернула майже 132 млрд грн, що на 17% менше, ніж у 2021 році. Також суми до відшкодування зменшилися в 1,4 разу порівняно з показниками до війни.

У 2023 році сума відшкодованого ПДВ перевищила суму замовленого до відшкодування податку на 6,23 млрд грн. Це сталося через те, що суми замовлених ПДВ відшкодовуються в хронологічному порядку їх подання до Реєстру. Таким чином, у 2023 році відшкодовувалися податки не лише за заявками цього року, а й за попередні періоди.

Проте інформація про відшкодування за заявками 2023 року від податкової адміністрації не надана, що ускладнює визначення частки відшкодованих заявок за минулий рік.

Джерело: Опендатабот

Узагальнюючи, найнижчі показники відшкодування ПДВ за останні 4 роки були зафіксовані у 2022 році — лише 69% від заявлених сум, тоді як найкращі показники були у ковідному 2020-му: 97% від заявлених сум.

У 2023 році ПДВ з вітчизняних товарів, враховуючи відшкодування, становив 8,6% бюджету, а ПДВ з імпортованих товарів — 11,5%. ПДВ у 2023 році становив 20% усіх доходів до державного бюджету. На відміну, у 2022 році ПДВ приносив 25% доходу до державної казни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна у 2024 році зіткнулася з дефіцитом бюджету, який хотіла покрити за рахунок міжнародної підтримки. З огляду на це, уряд готує масштабні податкові зміни, які дозволять отримати додаткові надходження до казни.

Ми також писали, що у Державній податковій службі пояснили, за якими правилами у 2024 році потрібно сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зазвичай його нараховують громадянам за попередній звітний рік і стосується лише деяких власників нерухомості.