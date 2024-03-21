Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Податок на додану вартість — скільки ПДВ відшкодувала податкова у 2023 році arrow

Податок на додану вартість — скільки ПДВ відшкодувала податкова у 2023 році

21 березня 2024 13:14
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
ПДВ склав п’яту частину від усіх доходів до держбюджету — скільки відшкодувала податкова торік
Калькулятор на столі. Фото: Freepic
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Державна податкова служба України відшкодувала 131,6 млрд гривень запитаного ПДВ у 2023 році. Податок на додану вартість (ПДВ) минулого року склав п’яту частину від усіх доходів до держбюджету. Торік, попри зростання сплаченого ПДВ до довоєнного рівня, сума відшкодувань все ще на 17% менша до 2021 року.

Про це повідомляє моніторинговий портал "Опендатабот", посилаючись на оновлені дані від податкової служби. 

Читайте також:

У минулому році податок на додану вартість (ПДВ) з імпортованих товарів склав 366,2 млрд грн, що становить збільшення в 1,4 разу порівняно з першим роком повномасштабної війни. Це майже рівно до рівня 2021 року — 380,7 млрд грн.

У той же час, внутрішній ПДВ, тобто податок на товари, що вироблені в країні, зрос на 10% порівняно з 2021 роком.

null
Джерело: Опендатабот

Ситуація з відшкодуванням ПДВ у 2023 році дещо покращилась, але все ще не досягла показників до воєнного часу. Наприклад, минулого року Податкова адміністрація повернула майже 132 млрд грн, що на 17% менше, ніж у 2021 році. Також суми до відшкодування зменшилися в 1,4 разу порівняно з показниками до війни.

У 2023 році сума відшкодованого ПДВ перевищила суму замовленого до відшкодування податку на 6,23 млрд грн. Це сталося через те, що суми замовлених ПДВ відшкодовуються в хронологічному порядку їх подання до Реєстру. Таким чином, у 2023 році відшкодовувалися податки не лише за заявками цього року, а й за попередні періоди.

Проте інформація про відшкодування за заявками 2023 року від податкової адміністрації не надана, що ускладнює визначення частки відшкодованих заявок за минулий рік.

null
Джерело: Опендатабот

Узагальнюючи, найнижчі показники відшкодування ПДВ за останні 4 роки були зафіксовані у 2022 році — лише 69% від заявлених сум, тоді як найкращі показники були у ковідному 2020-му: 97% від заявлених сум.

У 2023 році ПДВ з вітчизняних товарів, враховуючи відшкодування, становив 8,6% бюджету, а ПДВ з імпортованих товарів — 11,5%. ПДВ у 2023 році становив 20% усіх доходів до державного бюджету. На відміну, у 2022 році ПДВ приносив 25% доходу до державної казни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна у 2024 році зіткнулася з дефіцитом бюджету, який хотіла покрити за рахунок міжнародної підтримки. З огляду на це, уряд готує масштабні податкові зміни, які дозволять отримати додаткові надходження до казни.

Ми також писали, що у Державній податковій службі пояснили, за якими правилами у 2024 році потрібно сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зазвичай його нараховують громадянам за попередній звітний рік і стосується лише деяких власників нерухомості.

держбюджет
податки
Податкова служба
гроші
Opendatabot

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом