НДС составил пятую часть от всех доходов в госбюджет — сколько возместила налоговая в прошлом году

Калькулятор на столе. Фото: Freepic

Государственная налоговая служба Украины возместила 131,6 млрд гривен запрошенного НДС в 2023 году. Налог на добавленную стоимость (НДС) в прошлом году составил пятую часть от всех доходов в госбюджет. В прошлом году, несмотря на рост уплаченного НДС до довоенного уровня, сумма возмещений все еще на 17% меньше к 2021 году.

Об этом сообщает мониторинговый портал "Опендатабот", ссылаясь на обновленные данные от налоговой службы.

Читайте также:

В прошлом году налог на добавленную стоимость (НДС) с импортируемых товаров составил 366,2 млрд грн, что составляет увеличение в 1,4 раза по сравнению с первым годом полномасштабной войны. Это почти ровно до уровня 2021 года – 380,7 млрд грн.

В то же время внутренний НДС, то есть налог на товары, произведенные в стране, вырос на 10% по сравнению с 2021 годом.

Источник: Опендатабот

Ситуация с возмещением НДС в 2023 году несколько улучшилась, но еще не достигла показателей до военного времени. К примеру, в прошлом году налоговая администрация вернула почти 132 млрд грн, что на 17% меньше, чем в 2021 году. Также суммы к возмещению уменьшились в 1,4 раза по сравнению с показателями войны.

В 2023 году сумма возмещенного НДС превысила сумму заказанного к возмещению налога на 6,23 млрд грн. Это произошло из-за того, что суммы заказанных НДС возмещаются в хронологическом порядке их представления в Реестр. Таким образом, в 2023 году возмещались налоги не только по заявкам этого года, но и в предыдущие периоды.

Однако информация о возмещении по заявкам 2023 года от Налоговой администрации не предоставлена, что затрудняет определение доли возмещенных заявок за прошлый год.

Источник: Опендатабот

Обобщая, самые низкие показатели возмещения НДС за последние 4 года были зафиксированы в 2022 году — всего 69% заявленных сумм, тогда как лучшие показатели были в ководном 2020-м: 97% заявленных сумм.

В 2023 году НДС с отечественных товаров, учитывая возмещение, составил 8,6% бюджета, а НДС с импортируемых товаров – 11,5%. НДС в 2023 году составил 20% всех доходов в государственный бюджет. В отличие, в 2022 году НДС приносил 25% дохода в государственную казну.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина в 2024 году столкнулась с дефицитом бюджета, который хотел покрыть за счет международной поддержки. Учитывая это, правительство готовит масштабные налоговые изменения, которые позволят получить дополнительные поступления в казну.

Мы также писали, что в Государственной налоговой службе объяснили, по каким правилам в 2024 году нужно платить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Обычно его начисляют гражданам за предыдущий отчетный год и касается только некоторых владельцев недвижимости.