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Польща планує перевірити експорт продуктів України на порушення правил ринку

28 квітня 2023 12:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польща планує перевірити експорт продуктів України на порушення правил ринку
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Польща подасть заявку до Єврокомісії на перевірку експорту сільськогосподарських товарів з України, щоб з'ясувати, чи були порушення на ринку останнім часом. Перевіряться м'ясо птиці, яйця та молочні продукти. Метою є оцінити вплив українських продуктів на польський ринок та можливі ризики, пов'язані з дестабілізацією ринку у майбутньому.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького .

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Представники Польщі вважають, що такий підхід допоможе вирішити суперечку відповідно до права Європейського Союзу та захистити інтереси польських фермерів. При цьому Моравецький наголосив, що Польща перебуває на правильному шляху у цьому питанні.

У свою чергу Україна не прокоментувала запит Польщі на перевірку експорту, але вже раніше висловлювала стурбованість щодо можливих обмежень на експорт своєї продукції на європейські ринки.

Проте рішення Європейської комісії матиме вирішальне значення щодо цього питання. Якщо будуть виявлені порушення на ринку, то можливі обмеження на експорт українських продуктів до Європейського союзу. Водночас, якщо порушення не буде підтверджено, Україна продовжить експортувати свою продукцію на європейські ринки.

Нагадаємо, що профільний комітет Європарламент проголосував за продовження призупинення ввізного мита на українські товари. Це рішення продовжить пільговий режим українського експорту ще на рік.

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