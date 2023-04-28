Польша планирует проверить экспорт продуктов Украины на нарушения правил рынка

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters

Польша подаст заявку в Еврокомиссию на проверку экспорта сельскохозяйственных товаров из Украины, чтобы выяснить, были ли нарушения на рынке в последнее время. Проверятся мясо птицы, яйца и молочные продукты. Целью является оценить влияние украинских продуктов на польский рынок и возможные риски, связанные с дестабилизацией рынка в будущем.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

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Проверка экспорт продуктов Украины

Представители Польши считают, что такой подход поможет разрешить спор в соответствии с правом Европейского Союза и защитить интересы польских фермеров. При этом Моравецкий подчеркнул, что Польша находится на правильном пути в этом вопросе.

В свою очередь, Украина не прокомментировала запрос Польши на проверку экспорта, но уже ранее высказывала обеспокоенность по поводу возможных ограничений на экспорт своей продукции на европейские рынки.

Тем не менее решение Европейской комиссии будет иметь решающее значение в данном вопросе. Если будут обнаружены какие-либо нарушения на рынке, то возможны ограничения на экспорт украинских продуктов в Европейский союз. В то же время, если нарушения не будут подтверждены, то Украина продолжит экспортировать свою продукцию на европейские рынки.

Напомним, что профильный комитет Европарламент проголосовал за продление приостановки ввозных пошлин на украинские товары. Это решение продлит льготный режим для украинского экспорта еще на год.