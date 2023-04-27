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В Европарламенте приняли решение о ввозных пошлинах на украинский экспорт

27 апреля 2023 14:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Европарламенте приняли решение о ввозных пошлинах на украинский экспорт
Заседание Европейского парламента. Фото: Facebook-страница Европарламента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Профильный комитет Европарламент проголосовал за продление приостановки ввозных пошлин на украинские товары. Это решение продлит льготный режим для украинского экспорта еще на год.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского парламента.

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Комитет Европарламента по международной торговле согласовал продолжение действия предыдущего решения о приостановлении ввозных и антидемпинговых пошлин и защитных мер по экспорту украинских товаров в Евросоюз.

Временная отмена ввозных пошлин продолжится еще на год.

Чего конкретно касается это решение

Комитет Европарламента проголосовал за продолжение приостановки действия ввозных пошлин по следующим категориям товаров:

  • овощи и фрукты, на которые распространена система входных цен;
  • сельскохозяйственная продукция и продукты ее переработки, подлежащие тарифному квотированию.

В Европейском парламенте отметили, что промышленные товары не включены в этот список, поскольку ввозная пошлина на эту категорию украинских товаров была отменена с 1 января 2023 года согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Напомним, что в начале февраля текущего года Европарламент призвал ЕС к работе над началом переговоров о вступлении, также европарламентарии настаивают на поддержке дорожной карты, определяющей следующие шаги для присоединения Украины к единому рынку ЕС.

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