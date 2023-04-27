В Европарламенте приняли решение о ввозных пошлинах на украинский экспорт
Профильный комитет Европарламент проголосовал за продление приостановки ввозных пошлин на украинские товары. Это решение продлит льготный режим для украинского экспорта еще на год.
Об этом сообщает пресс-служба Европейского парламента.
Продолжают послабление
Комитет Европарламента по международной торговле согласовал продолжение действия предыдущего решения о приостановлении ввозных и антидемпинговых пошлин и защитных мер по экспорту украинских товаров в Евросоюз.
Временная отмена ввозных пошлин продолжится еще на год.
Чего конкретно касается это решение
Комитет Европарламента проголосовал за продолжение приостановки действия ввозных пошлин по следующим категориям товаров:
- овощи и фрукты, на которые распространена система входных цен;
- сельскохозяйственная продукция и продукты ее переработки, подлежащие тарифному квотированию.
В Европейском парламенте отметили, что промышленные товары не включены в этот список, поскольку ввозная пошлина на эту категорию украинских товаров была отменена с 1 января 2023 года согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
Напомним, что в начале февраля текущего года Европарламент призвал ЕС к работе над началом переговоров о вступлении, также европарламентарии настаивают на поддержке дорожной карты, определяющей следующие шаги для присоединения Украины к единому рынку ЕС.