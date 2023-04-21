Польща поновила транзит продовольства з України

Автомобільні вантажні перевезення. Фото: УНІАН

21 квітня Польща відновила призупинений транзит своєю територією продовольства з України. При цьому посилили вимоги до українців.

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

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Правила митного оформлення

Як зазначається, митні органи Польщі проводитимуть митне оформлення агропродукції, що заборонена до імпорту на територію країни та прямує в режимі транзиту. Це можливо виключно за наявності митної декларації:

Т1, де як місце призначення вказано польські порти Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин або інші країни ЄС;

коду товару с/г продукції (на рівні шести цифр), а також інформації щодо безпеки та захисту, які вимагає Європейський Союз (ЄС).

Митні органи запровадили додаткові заходи контролю. Серед них:

встановлюватимуть електронні пломби на транспорт на польській стороні, щоб стежити за переміщенням та мати гарантію, що вантаж українці не розвантажать у Польщі;

відстежуватимуть вантажі, які проходять транзитом до інших країн Євросоюзу, за допомогою е-системи SENT для підтвердження, що автомобільний чи залізничний транспорт доїхав до пункту призначення в іншій країні (не застосовуватимуть до вантажів, що прямують у польські порти);

відбуватиметься фізичний супровід вантажів від кордону у польські порти чи до кордону з іншою країною єврозони протягом першого тижня з моменту поновлення транзиту, з 21 до 26 квітня. Надалі конвой застосовуватимуть виключно в обґрунтованих випадках, які передбачені чинним законодавством Польщі.

"Для українських перевізників опломбування будуть безкоштовними, супровід буде безкоштовним в найближчий тиждень. Для транспортних засобів, які нині вже перебувають на польській стороні кордону у випадку, якщо власники вантажу не бажають робити реімпорт, та відповідно сплачувати ПДВ, необхідно буде оформити декларацію Т1 на пункті пропуску та спрямувати вантаж в інші країни ЄС чи польські порти", — йдеться у повідомленні.

Під час спроби імпорту товару до Польщі попри заборону польські митники можуть повернути транспорт з вантажем в Україну.

Заборона українського експорту

Раніше Угорщина та Польща ввели тимчасову заборону на імпорт зерна та інших видів сільськогосподарського продовольства України. Згодом запрацювала заборона на імпорт української агропродукції до Словаччини та Болгарії. Польща також призупинила транзит продукції через свою територію, однак після консультацій з українською стороною вирішила відновити його.

Транзит через Угорщину, Словаччину та Болгарію не зупиняли.

Нагадаємо, в Україні цьогорічна весняна посівна кампанія під загрозою зриву через проблеми з експортом. Деякі українські аграрії можуть відмовитись від її проведення.

Також ми писали, що рішення про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України для захисту місцевого сільськогосподарського сектора низкою країн єврозони розкритикували у Європейській комісії.