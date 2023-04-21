Польша возобновила транзит продовольствия из Украины

Автомобильные грузоперевозки. Фото: minagro.gov.ua

21 апреля Польша возобновила приостановленный транзит по своей территории продовольствия из Украины. При этом ужесточили требования к украинцам.

Об этом сообщает прессслужба "Укртрансбезопасности".

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Правила таможенного оформления

Как отмечается, таможенные органы Польши будут проводить таможенное оформление агропродукции, запрещенной к импорту на территорию страны и направляющейся в режиме транзита. Это возможно исключительно при наличии таможенной декларации:

Т1, где в качестве места назначения указаны польские порты Гданьск, Гдыня, Свиноуйсьце, Щецин или другие страны ЕС;

кода товара с/х продукции (на уровне шести цифр), а также информации по безопасности и защите, требуемые Европейским Союзом (ЕС).

Таможенные органы ввели дополнительные меры контроля. Среди них:

будут устанавливать электронные пломбы на транспорт на польской стороне, чтобы следить за перемещением и гарантировать, что груз украинцы не разгрузят в Польше;

будут отслеживать грузы, проходящие транзитом в другие страны Евросоюза, с помощью е-системы SENT для подтверждения, что автомобильный или железнодорожный транспорт доехал до пункта назначения в другой стране (не будут применяться к грузам, следующим в польские порты);

будет происходить физическое сопровождение грузов от границы в польские порты или к границе с другой страной еврозоны в течение первой недели с момента возобновления транзита с 21 по 26 апреля. В дальнейшем конвой будут применять исключительно в обоснованных случаях, предусмотренных действующим законодательством Польши.

"Для украинских перевозчиков опломбирования будут бесплатными, сопровождение будет бесплатным в ближайшую неделю. Для транспортных средств, которые уже находятся на польской стороне границы в случае, если владельцы груза не желают делать реимпорт, и соответственно платить НДС, необходимо будет оформить декларацию Т1 на пункте пропуска и направить груз в другие страны ЕС или польские порты", — говорится в сообщении.

При попытке импорта товара в Польшу, несмотря на запрет, польские таможенники могут вернуть транспорт с грузом в Украину.

Запрет украинского экспорта

Ранее Венгрия и Польша ввели временный запрет импорта зерна и других видов сельскохозяйственного продовольствия Украины. Впоследствии заработал запрет на импорт украинской агропродукции в Словакию и Болгарию. Польша также приостановила транзит продукции через свою территорию, но после консультаций украинской стороны решила возобновить его.

Транзит через Венгрию, Словакию и Болгарию не останавливали.

Напомним, в Украине нынешняя весенняя посевная кампания под угрозой срыва из-за проблем с экспортом. Некоторые украинские аграрии могут отказаться от ее проведения.

Также мы писали, что решение о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины для защиты местного сельскохозяйственного сектора рядом стран еврозоны подвергли критике в Европейской комиссии.