Посівна під загрозою зриву через проблеми з експортом — що кажуть аграрії

С/г техніка під час посівної. Фото: УНІАН

В Україні цьогорічна весняна посівна кампанія під загрозою зриву через проблеми з експортом. Деякі українські аграрії можуть відмовитись від її проведення.

Про це розповіли в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), пише Агроправда.

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За словами генерального директора УКАБ Романа Сластьона, проблеми із проходженням українських суден "зерновим коридором" та обмеження експорту до країн Європейського Союзу (ЄС) припали на пік весняної посівної кампанії. Зараз аграріям важко зрозуміти, скільки і в яких обсягах потрібно сіяти зерна, а також чи буде можливість експортувати врожай на світові ринки.

"Ми розуміємо, що якщо у нас немає "зернового коридору" і такі проблеми на західному кордоні, то в такому випадку може бути ситуація, що багато хто може відмовитись сіяти", — пояснив посадовець.

Перебої із функціонування "зернового коридору" та обмеження на імпорт з боку країн Євросоюзу матимуть значні негативні наслідки для агросектору, наголосив експерт.

Заборона українського експорту

Раніше Угорщина та Польща ввели тимчасову заборону на імпорт зерна та інших видів сільськогосподарського продовольства України. Згодом запрацювала заборона на імпорт української агропродукції до Словаччини та Болгарії. Польща також призупинила транзит продукції через свою територію, однак після консультацій української сторони планує відновити його з 21 квітня.

Транзит через Угорщину, Словаччину та Болгарію не зупиняли.

17 квітня Росія вдруге заблокувала проведення інспекцій суден у територіальних водах Туреччини, які прямують "зерновим коридором". Згодом у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури повідомили, що Україна і Туреччина домовилися поновити інспекції.

Як відомо, Москва погрожує відмовитися від Стамбульських угод, якщо перешкоди для російського експорту залишаться. Крім того, країна-агресор можливо зменшить кількість інспекцій суден у Босфорі.

Також нагадаємо, що рішення заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України для захисту місцевого сільськогосподарського сектора низкою країн єврозони розкритикували у Європейській комісії.