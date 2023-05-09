Біженці у Польщі — програму допомоги українцям продовжили

Українські біженці в Польщі. Фото: "Наше слово"/Христина Заник

У Польщі продовжили термін дії державної підтримки громадян України, які знайшли безпечний прихисток в цій країні. Йдеться про програму виплат 40+.

Це передбачено відповідною Постановою Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, повідомляє Vpolshchi.pl.

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Що передбачає програма 40+

Відповідну державну допомогу 40+ отримують поляки, які на безкоштовній основі надають житло та харчування для громадян України. Такі виплати продовжено до 24 серпня поточного року.

Як зазначає видання, у травні почав діяти новий зразок заяви на отримання виплат 40+ за прихисток українських біженців. В країні досі залишаються люди, які з певних причин не можуть знайти роботу та забезпечити нормальний рівень проживання. Йдеться про такі категорії осіб: вагітні жінки, матері з дітьми до одного року, пенсіонери, а також особи з інвалідністю.

Згідно із законодавством Польщі, саме для цих категорій громадян програму 40+ продовжили більше, ніж на 120 днів. Постанову підписав міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський. Зараз достеменно невідомо, чи планують надалі продовжувати термін дії.

Як отримати компенсацію

За інформацією видання, на компенсацію від держави можуть розраховувати польські громадяни, які прихистили в себе громадян України, надавши житло та харчування без жодної оплати.

Допомогу 40+ призначають для осіб, які утримують у себе вищеперелічені категорії людей. Гроші виплачують не від дати подачі заяви, а від часу поселення громадян. Розгляд заяви триває до одного місяця, а рішення ухвалюють тільки після особистого огляду умов, де проживають українські біженці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які проживають у Польщі, можуть отримувати в цій країні пенсії. Для цього їм, як і решті іноземців, потрібно сплачувати внески та відрахування у державні фонди.

Також ми писали, що за 2022 рік польське громадянство отримали 5,2 тис. українців. Це рекордний показник серед усіх іноземців, і надалі тенденція тільки посилюватиметься.