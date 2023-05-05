Пенсії у Польщі — як і хто з українців може отримати виплати

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

Українці, які проживають у Польщі, можуть отримувати в цій країні пенсії. Для цього їм, як і решті іноземців, потрібно сплачувати внески та відрахування у державні фонди.

Про це повідомляє Управління соціального страхування Польщі ZUS, пише yavp.pl.

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Механізм призначення пенсій у Польщі

У відомстві уточнили, що для громадян України не існує спрощених процедур отримання польських пільг. Це передбачено двостороннім договором про соціальне забезпечення, що захищає громадян з досвідом працевлаштування в обох країнах.

"Під час визначення права на пенсію у зв'язку з віком також враховується робота в іншій державі. Однак це не означає, що Фонд соціального страхування фінансує пенсії громадян України за період роботи на батьківщині", — зазначають у ZUS.

Відповідно до угоди, кожна країна здійснює виплати з урахуванням тривалості страхових періодів у кожній з них. Це є стандартною практикою для країн ЄС, яку застосовують і під час оформлення пенсії для поляків, які проживають чи працюють за межами країни.

Скільки потрібно відпрацювати, щоб отримати пенсію

У Польщі для отримання права на польську пенсію, необхідне наступне:

вік для жінок — 60 років, для чоловіків — 65;

сплата відрахувань і внесків у Польщі;

офіційне працевлаштування.

При цьому для громадян, яким більше 75 років, тобто народжених до 1 січня 1949 року, потрібен стаж щонайменше 20 років для жінок, 25 років — для чоловіків. Без документів, що підтверджують цю обставину, під час оформлення пенсії за віком буде зазначений стаж: від 15 років — для жінок і 20 років — для чоловіків.

Як отримати мінімальну пенсію та доплату

У разі, якщо загальна сума пенсії, що виплачується українською та польською сторонами, нижча мінімально встановленої, то можна оформити доплату.

Так, якщо той, хто вийшов на пенсію, отримує 2,7 тис. грн (300 злотих) в Україні та 100 злотих (890 грн) у Польщі, то служба соцзахисту ZUS має доплатити суму, якої не вистачає.

Пенсіонери можуть розраховувати на мінімальні 1588,44 злотих (або 14,1 тис. грн.). Доплата у перерахунку на гривні становитиме 10,57 тис.

Критерії та умови для отримання доплати до пенсії:

право на отримання польської пенсії для іноземців;

постійне проживання у цій країні;

легальне перебування на підставі документа, виданого службою у справах іноземців, чи на підставі запису у реєстрі Прикордонної служби Польщі.

Зараз доплати до мінімальної пенсії в Польщі отримують понад 1,17 тисячі українців, минулого року таких налічувалося 1,2 тисячі. При цьому під час офіційного працевлаштування доплата для пенсіонерів втрачається, а якщо пенсіонер переїде в іншу країну, то доплати до польської пенсії не буде.

Більше про пенсії

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деталі фінансування пенсій у квітні 2023 року. Українцям цього місяця спрямували на виплати 52,5 млрд гривень.

Днями уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта" (за наявності технічної можливості здійснювати перекази коштів у країну перебування).