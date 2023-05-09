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Польша продолжила программу выплат 40+ для украинцев: как воспользоваться

9 мая 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Беженцы в Польше — программу помощи украинцам продлили
Украинские беженцы в Польше. Фото: "Наше слово"/Кристина Заник
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Польше продлили срок действия государственной поддержки граждан Украины, которые нашли безопасное убежище в этой стране. Речь идет о программе выплат 40+.

Это предусмотрено соответствующим Постановлением Министерства внутренних дел и администрации Польши, сообщает Vpolshchi.pl.

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Что предполагает программа 40+

Соответствующую государственную помощь 40+ получают поляки, предоставляющие на бесплатной основе жилье и питание для граждан Украины. Такие выплаты продлены до 24 августа текущего года.

Как отмечает издание, в мае начал действовать новый образец заявления на получение выплат 40+ за предоставление убежища украинским беженцам. В стране по-прежнему остаются люди, которые по определенным причинам не могут найти работу и обеспечить нормальный уровень проживания. Речь идет о таких категориях: беременные женщины, матери с детьми до одного года, пенсионеры, а также лица с инвалидностью.

Согласно законодательству Польши, именно для этих категорий граждан программу 40+ продлили более чем на 120 дней. Постановление подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский. Сейчас доподлинно неизвестно, планируют ли в дальнейшем продлевать срок действия.

Как получить компенсацию

По информации издания, на компенсацию от государства могут рассчитывать польские граждане, приютившие у себя граждан Украины, предоставив им жилье и питание без какой-либо оплаты.

Помощь 40+ назначают для лиц, содержащих вышеперечисленные категории людей. Деньги выплачивают не с даты подачи заявления, а со времени поселения граждан. Рассмотрение заявления длится до одного месяца, а решение принимается только после личного осмотра условий, где проживают украинские беженцы.

Что еще стоит знать

Напомним, проживающие в Польше украинцы могут получать в этой стране пенсии. Для этого им, как и другим иностранцам, нужно платить взносы и отчисления в государственные фонды.

Также мы писали, что за 2022 год польское гражданство получили 5,2 тыс. украинцев. Это рекордный показатель среди всех иностранцев, и в дальнейшем тенденция будет только усиливаться.

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