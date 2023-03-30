Польща спрощує видачу карти побиту українським біженцям: що потрібно знати

Польща запровадила нові умови для отримання карти побиту для українців

Із 1 квітня українські біженці в Польщі зможуть подавати заяви на тимчасовий дозвіл на проживання (карта побиту) за умови роботи в цій країні. При цьому пільги та виплати біженцям залишаться в силі.

Про це повідомляє in-poland.com.

Спрощена видача карти побиту біженцям

Наразі українські біженці можуть легально перебувати в Польщі до 24 серпня 2023 року. Для тих, хто планує тривале проживання в цій країні, передбачене спеціальне рішення. Згідно зі змінами до закону про допомогу громадянам України від 13 січня 2023 року, біженці зі статусом UKR зможуть оформити дозвіл на тимчасове проживання (карту побиту) у спрощеному порядку.

Для цього метою їхнього перебування має бути:

виконання роботи;

виконання висококваліфікованої роботи ("Блакитна карта");

ведення бізнесу.

Заяву треба подавати воєводі за місцем проживання.

Якщо біженець відповідає всім вимогам, дозвіл на проживання можуть видати на термін до трьох років. Якщо людина не відповідає вимогам, але його ціллю перебування є робота, карту побиту він отримає лише на рік. При цьому законом передбачено, що відмов не буде.

При цьому, як наголошується, біженці можуть бути працевлаштовані винятково за умови, що працедавець подасть центру зайнятості спеціальний документ Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy через портал praca.gov.pl. Без цього повідомлення не вдасться подати заяву на карту побиту.

На пільгових умовах отримати карту побиту можна буде тільки з 1 квітня до 24 серпня 2023 року.

Чи залишаться пільги та виплати

Терміни видачі рішень стосовно надання дозволу на проживання ще не уточнені. Тому статус тимчасового захисту – UKR – буде втрачатися тільки з видачею рішення про надання карти побиту біженцю.

При цьому залишаться в силі пільги – безкоштовна медицина, виплати на дітей у розмірі 500 злотих щомісяця до 18 років.

Чи обов'язково подавати заявку

Подавати заявку на отримання тимчасового дозволу на проживання українцям не обов'язково, навіть якщо вони працюють чи ведуть підприємницьку діяльність у Польщі. Їхнє перебування на території країни залишається легальним до 24 серпня 2023 року.

Передбачається, що після цієї дати українці все одно зможуть залишатися у Польщі – тимчасовий захист можуть продовжити або будуть інші підстави для подачі на карту побиту.

Нагадаємо, з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання, при цьому ліміт становить 40 злотих на день (8,50 євро).

Звільнено від виплат за житло соціально незахищені категорії населення, такі як діти, пенсіонери, вагітні жінки, батьки-одиначки, батьки дітей віком до 12 років та особи, які перебувають у скрутному матеріальному становищі.

Також ми писали, що українці у Польщі у 2022 році активно відкривали нові компанії та ставали підприємцями. Їхня частка становить 45% нового іноземного бізнесу в країні.