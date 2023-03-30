Польша упрощает выдачу карты побыту украинским беженцам: что нужно знать

Польша ввела новые условия для получения карты побыту для украинцев

С 1 апреля украинские беженцы в Польше смогут подавать заявления на временное разрешение на проживание (карта побыту) при работе в этой стране. При этом льготы и выплаты беженцам останутся в силе.

Об этом сообщает in-poland.com.

Упрощенная выдача карты побыту беженцам

В настоящее время украинские беженцы могут легально находиться в Польше до 24 августа 2023 года. Для планирующих длительное проживание в этой стране предусмотрено специальное решение. Согласно изменениям в закон о помощи гражданам Украины от 13 января 2023, беженцы со статусом UKR смогут оформить разрешение на временное проживание (карту побыту) в упрощенном порядке.

Для этого целью их пребывания должно быть:

выполнение работы;

выполнение высококвалифицированной работы ("Голубая карта");

ведение бизнеса.

Заявление следует подавать воеводе по месту жительства.

Если беженец отвечает всем требованиям, вид на жительство могут выдать на срок до трех лет. Если человек не отвечает требованиям, но его целью пребывания является работа, карту побыту он получит всего на год. При этом законом предусмотрено, что отказов не последует.

При этом, как отмечается, беженцы могут быть трудоустроены исключительно при условии, что работодатель предоставит центру занятости специальный документ Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy через портал praca.gov.pl. Без этого сообщения не удастся подать заявление на карту побыту.

На льготных условиях получить карту побыту можно будет только с 1 апреля по 24 августа 2023 года.

Останутся ли льготы и выплаты

Сроки выдачи решений о предоставлении вида на жительство еще не уточнены. Поэтому статус временной защиты — UKR — будет теряться только с выдачей решения о предоставлении карты побыту беженцу.

При этом останутся в силе льготы — бесплатная медицина, выплаты на детей в размере 500 злотых ежемесячно до 18 лет.

Обязательно подавать заявку

Подавать заявку на получение временного вида на жительство украинцам не обязательно, даже если они работают или ведут предпринимательскую деятельность в Польше. Их пребывание на территории страны остается легальным до 24 августа 2023 года.

Предполагается, что после этой даты украинцы все равно смогут оставаться в Польше – временную защиту могут продлить или будут основания для подачи на карту побыту.

Напомним, с весны 2023 года украинские беженцы, находящиеся в Польше более 120 дней и проживающие в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро).

Освобождены от выплат за жилье социально незащищенные категории населения, такие как дети, пенсионеры, беременные женщины, родители-одиночки, родители детей младше 12 лет и лица, находящиеся в тяжелом материальном положении.

Также мы писали, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и стали предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.