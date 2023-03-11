Українські біженці у Польщі самостійно платитимуть за проживання: що відомо

Українці у Польщі

З весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання, при цьому ліміт становить 40 злотих на день (8,50 євро). Звільнено від виплат за житло соціально незахищені категорії населення, такі як діти, пенсіонери, вагітні жінки, батьки-одиначки, батьки дітей віком до 12 років та особи, які перебувають у скрутному матеріальному становищі.

Про це пише Euractiv.

Українці у Польщі

З травня 2023 року біженці, які перебувають у Польщі понад 180 днів, мають покривати 75% витрат на проживання, з лімітом 60 злотих на день (12,73 євро). Польський уряд пояснює, що не може далі фінансувати перебування українських біженців такою мірою, як раніше, оскільки з початку війни у лютому 2022 року він прийняв понад мільйон українських біженців і надав їм житло.

Проте біженці не лише отримують розміщення, а й мають доступ до інших державних пільг та медичної допомоги, а також отримують щомісячну допомогу на дітей у розмірі 500 злотих (107 євро), що дуже обтяжує бюджет Польщі.

2022 року Польща витратила на українських біженців близько 8,36 млрд євро, що становить третину загальних витрат на біженців серед усіх країн ЄС.

Польща отримала 123 мільйони євро від Фонду притулку, міграції та інтеграції (AMIF), проте польський уряд заявляє, що оптимально, щоб допомога біженцям не тривала понад рік, оскільки це може демотивувати їх та ускладнити повернення на ринок праці.

Нагадаємо, що у Польщі з 1 березня запрацювали нові правила перебування для громадян України. Умови посилилися.

Також ми писали, що українці у Польщі у 2022 році активно відкривали нові компанії та ставали підприємцями. Їхня частка становить 45% нового іноземного бізнесу в країні.