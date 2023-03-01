Польща ускладнила умови перебування для українців — які зміни з 1 березня

Польща ускладнила умови перебування для українських біженців: що змінилося
У Польщі з 1 березня запрацювали нові правила перебування для громадян з України, які втекли туди через війну. Умови стали жорсткішими.
Про те, що змінилося для українців у цій країні, повідомляє Ukrayina.pl.
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Статус PESEL UKR
Зазначається, що статус PESEL UKR (особливий статус для переселенців) стане обов’язковим для громадян України, які хочуть залишитися у Польщі. Він дає право отримувати соціальну допомогу, медичні послуги, також дозволяє працевлаштуватися та навчатися. На його оформлення відведуть тільки 30 днів.
До цього оформити PESEL UKR можна було за бажанням. Перебування у Польщі було можливе і без нього. Зробити собі PESEL UKR можна було упродовж близько трьох місяців від дати перетину кордону.
Оплата житла у Польщі
З 1 березня українським біженцям, які перебувають у місцях колективного проживання понад 120 днів, тепер потрібно платити за житло половину вартості, проте не більше 40 злотих за добу. У травні, якщо термін перебування перевищить 180 днів — 75%, однак не більше 60 злотих за добу.
Не братимуть плату за житло з таких категорій українців:
- особи з інвалідністю;
- пенсіонери та ті, хто потребує догляду;
- вагітні жінки;
- особи, які виховують дітей віком до 12 місяців або трьох і більше дітей.
За програмою "40+" забезпечується проживання та харчування українських переселенців. Громадяни Польщі, які прихистили українців, отримували компенсацію від держави у розмірі 40 злотих за добу 120 днів з моменту першого в’їзду біженців у країну.
Зміни у соціальних виплатах
Якщо громадяни України виїдуть за межі Польщі на понад 30 днів, то статус PESEL UKR скасують, а відтак — припиняться всі виплати. Після повернення у Польщу статус та виплати можна поновити.
Визнання документів
Передбачається визнання електронного документа, доступного у додатку Diia.pl (mObywatel), як документа на легальне перебування у Польщі. Він разом із закордонним паспортом надаватиме право громадянам багаторазово перетинати кордон без потреби оформлювати візу. Також з ним можна буде виїхати до інших країн.
Біженці зможуть легально перебувати у Польщі протягом 1,5 року — до 24 серпня цього року.
Нагадаємо, у Чехії змінилися правила перебування українських біженців. Це передбачає закон Lex Ukrajina IV, який підписав новообраний чеський президент Петро Павло.
У Британії зросла кількість безпритульних біженців із України. Така тенденція може бути пов'язана із припиненням фінансової підтримки з боку британців.