Польща ускладнила умови перебування для українців — які зміни з 1 березня

Громадянам потрібно платити за житло половину вартості

У Польщі з 1 березня запрацювали нові правила перебування для громадян з України, які втекли туди через війну. Умови стали жорсткішими.

Про те, що змінилося для українців у цій країні, повідомляє Ukrayina.pl.

Статус PESEL UKR

Зазначається, що статус PESEL UKR (особливий статус для переселенців) стане обов’язковим для громадян України, які хочуть залишитися у Польщі. Він дає право отримувати соціальну допомогу, медичні послуги, також дозволяє працевлаштуватися та навчатися. На його оформлення відведуть тільки 30 днів.

До цього оформити PESEL UKR можна було за бажанням. Перебування у Польщі було можливе і без нього. Зробити собі PESEL UKR можна було упродовж близько трьох місяців від дати перетину кордону.

Оплата житла у Польщі

З 1 березня українським біженцям, які перебувають у місцях колективного проживання понад 120 днів, тепер потрібно платити за житло половину вартості, проте не більше 40 злотих за добу. У травні, якщо термін перебування перевищить 180 днів — 75%, однак не більше 60 злотих за добу.

Не братимуть плату за житло з таких категорій українців:

особи з інвалідністю;

пенсіонери та ті, хто потребує догляду;

вагітні жінки;

особи, які виховують дітей віком до 12 місяців або трьох і більше дітей.

За програмою "40+" забезпечується проживання та харчування українських переселенців. Громадяни Польщі, які прихистили українців, отримували компенсацію від держави у розмірі 40 злотих за добу 120 днів з моменту першого в’їзду біженців у країну.

Зміни у соціальних виплатах

Якщо громадяни України виїдуть за межі Польщі на понад 30 днів, то статус PESEL UKR скасують, а відтак — припиняться всі виплати. Після повернення у Польщу статус та виплати можна поновити.

Визнання документів

Передбачається визнання електронного документа, доступного у додатку Diia.pl (mObywatel), як документа на легальне перебування у Польщі. Він разом із закордонним паспортом надаватиме право громадянам багаторазово перетинати кордон без потреби оформлювати візу. Також з ним можна буде виїхати до інших країн.

Біженці зможуть легально перебувати у Польщі протягом 1,5 року — до 24 серпня цього року.

Нагадаємо, у Чехії змінилися правила перебування українських біженців. Це передбачає закон Lex Ukrajina IV, який підписав новообраний чеський президент Петро Павло.

У Британії зросла кількість безпритульних біженців із України. Така тенденція може бути пов'язана із припиненням фінансової підтримки з боку британців.