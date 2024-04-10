Понад 410 млн євро за два роки — Фонд підтримки енергетики відзвітував про роботу

Чоловік ремонтує пошкодження на лінії електропередач. Фото: ДТЕК

У Міністерстві енергетики України заявили, що Фонд підтримки енергетики станом на вівторок, 9 квітня, цьогоріч зібрав понад 410 мільйонів євро за два роки. До допомоги долучилися 13 країн-партнерів та міжнародних організацій.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

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Міністерство уточнило, що інші кошти — анонсовані внески, які невдовзі мають перерахувати спонсори.

Інфографіка "Два роки фонду підтримки енергетики України". Фото: mev.gov.ua

"Особливу довіру партнерів вдалося забезпечити завдяки системі прозорого розподілу коштів. При Міністерстві енергетики функціонує Робоча група з питань гуманітарної допомоги, яка розглядає запити українських енергетичних компаній про закупівлю необхідної допомоги за кошти Фонду", — зазначили у відомстві.

Також там розповіли, що кошти пішли на нагальні потреби українських енергетичних компаній, а саме придбання генераторів, силових трансформаторів, вимикачів, запчастин, технічних засобів, матеріалів, спецтехніки, палива, засобів фізичного захисту енергетичних об'єктів.

Інфографіка "Схвалено закупівлю обладнання українським енергетичним компаніям". Фото: mev.gov.ua

Найбільший акцент у фінансуванні зробили на забезпечення нагальних потреб енергетичних компаній з прифронтових областей. Йдеться про Харківську, Миколаївську, Сумську, Запорізьку, Херсонську та Одеську.

Інфографіка "Найбільше допомоги енергетикам прифронтових областей". Фото: mev.gov.ua

Як відомо, Фонд підтримки енергетики України заснували у квітні 2022 року за ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Фонд є кооперацією допомоги від союзників, намірених підтримати українських енергетиків та забезпечити стабільним енергопостачання під час повномасштабної російської агресії.

Інфографіка "Дякуємо за довіру". Фото: mev.gov.ua

Нагадаємо, що російські війська протягом останнього часу активізували удари по енергетичній інфраструктурі України. У Міненерго оцінили шанси окупантів досягнути блекауту в нашій державі.

Також ми писали, що міністр енергетики України Герман Галущенко прокоментував можливість підвищення тарифів на електроенергію.