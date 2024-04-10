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Понад 410 млн євро за два роки — Фонд підтримки енергетики відзвітував про роботу

10 квітня 2024 01:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Понад 410 млн євро за два роки — Фонд підтримки енергетики відзвітував про роботу
Чоловік ремонтує пошкодження на лінії електропередач. Фото: ДТЕК
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Міністерстві енергетики України заявили, що Фонд підтримки енергетики станом на вівторок, 9 квітня, цьогоріч зібрав понад 410 мільйонів євро за два роки. До допомоги долучилися 13 країн-партнерів та міжнародних організацій.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

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Міністерство уточнило, що інші кошти — анонсовані внески, які невдовзі мають перерахувати спонсори.

Інфографіка "Два роки фонду підтримки енергетики України"
Інфографіка "Два роки фонду підтримки енергетики України". Фото: mev.gov.ua

"Особливу довіру партнерів вдалося забезпечити завдяки системі прозорого розподілу коштів. При Міністерстві енергетики функціонує Робоча група з питань гуманітарної допомоги, яка розглядає запити українських енергетичних компаній про закупівлю необхідної допомоги за кошти Фонду", — зазначили у відомстві.

Також там розповіли, що кошти пішли на нагальні потреби українських енергетичних компаній, а саме придбання генераторів, силових трансформаторів, вимикачів, запчастин, технічних засобів, матеріалів, спецтехніки, палива, засобів фізичного захисту енергетичних об'єктів.

Інфографіка "Схвалено закупівлю обладнання українським енергетичним компаніям"
Інфографіка "Схвалено закупівлю обладнання українським енергетичним компаніям". Фото: mev.gov.ua

Найбільший акцент у фінансуванні зробили на забезпечення нагальних потреб енергетичних компаній з прифронтових областей. Йдеться про Харківську, Миколаївську, Сумську, Запорізьку, Херсонську та Одеську.

Інфографіка "Найбільше допомоги енергетикам прифронтових областей"
Інфографіка "Найбільше допомоги енергетикам прифронтових областей". Фото: mev.gov.ua

Як відомо, Фонд підтримки енергетики України заснували у квітні 2022 року за ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Фонд є кооперацією допомоги від союзників, намірених підтримати українських енергетиків та забезпечити стабільним енергопостачання під час повномасштабної російської агресії.

Інфографіка "Дякуємо за довіру"
Інфографіка "Дякуємо за довіру". Фото: mev.gov.ua

Нагадаємо, що російські війська протягом останнього часу активізували удари по енергетичній інфраструктурі України. У Міненерго оцінили шанси окупантів досягнути блекауту в нашій державі.

Також ми писали, що міністр енергетики України Герман Галущенко прокоментував можливість підвищення тарифів на електроенергію.

Міненерго
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гроші
Україна
сфера енергетики
енергетика
світло

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