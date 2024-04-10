Понад 410 млн євро за два роки — Фонд підтримки енергетики відзвітував про роботу
У Міністерстві енергетики України заявили, що Фонд підтримки енергетики станом на вівторок, 9 квітня, цьогоріч зібрав понад 410 мільйонів євро за два роки. До допомоги долучилися 13 країн-партнерів та міжнародних організацій.
Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.
Два роки роботи Фонду підтримки енергетики
Міністерство уточнило, що інші кошти — анонсовані внески, які невдовзі мають перерахувати спонсори.
"Особливу довіру партнерів вдалося забезпечити завдяки системі прозорого розподілу коштів. При Міністерстві енергетики функціонує Робоча група з питань гуманітарної допомоги, яка розглядає запити українських енергетичних компаній про закупівлю необхідної допомоги за кошти Фонду", — зазначили у відомстві.
Також там розповіли, що кошти пішли на нагальні потреби українських енергетичних компаній, а саме придбання генераторів, силових трансформаторів, вимикачів, запчастин, технічних засобів, матеріалів, спецтехніки, палива, засобів фізичного захисту енергетичних об'єктів.
Найбільший акцент у фінансуванні зробили на забезпечення нагальних потреб енергетичних компаній з прифронтових областей. Йдеться про Харківську, Миколаївську, Сумську, Запорізьку, Херсонську та Одеську.
Як відомо, Фонд підтримки енергетики України заснували у квітні 2022 року за ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Фонд є кооперацією допомоги від союзників, намірених підтримати українських енергетиків та забезпечити стабільним енергопостачання під час повномасштабної російської агресії.
Нагадаємо, що російські війська протягом останнього часу активізували удари по енергетичній інфраструктурі України. У Міненерго оцінили шанси окупантів досягнути блекауту в нашій державі.
Також ми писали, що міністр енергетики України Герман Галущенко прокоментував можливість підвищення тарифів на електроенергію.
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