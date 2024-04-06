Галущенко розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Bloomberg

Ситуація в українській енергетиці після останніх російських атак значно погіршилась. Ймовірно, влітку енергетики будуть закликати українців значно скоротити споживання електроенергії. Також не виключається і можливе підвищення тарифів.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Bloomberg.

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Очільник Міненерго не виключає можливості підвищення тарифу на електроенергію для населення. Він також зазначив, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб'єктів, які були пошкоджені.

"Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків", — сказав Галущенко.

За його словами, повністю встановити наслідки ворожих атак, а також збитки поки неможливо. Як він зазначив, масштаби можуть досягти мільярдів доларів.

"Руйнування були значні — і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об’єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися", — додав міністр.

Галущенко також попередив, що залежно від ситуації, українців у липні-серпні можуть просити максимально економити електроенергію.

"Росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб", — додав він.

Що ще треба знати

Нагадаємо, нещодавно народний депутат України Олексій Кучеренко розповів ефірі Ранок.LIVE про те, чи будуть змінюватись тарифи на електроенергію після опалювального сезону. Він зокрема розповів, яка реальна собівартість електроенергії в Україні.

Ми також писали, що у Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прокоментували заяву про можливе підвищення тарифу на електроенергію. Там запевнили, що жодних робіт із цього питання не проводять.