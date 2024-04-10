Более 410 млн евро за два года — Фонд поддержки энергетики отчитался о работе
В Министерстве энергетики Украины заявили, что Фонд поддержки энергетики по состоянию на вторник, 9 апреля, собрал свыше 410 миллионов евро за два года. К помощи присоединились 13 стран-партнеров и международных организаций.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.
Два года работы Фонда поддержки энергетики
Министерство уточнило, что другие средства — анонсированные взносы, которые вскоре должны перечислить спонсоры.
"Особое доверие партнеров удалось обеспечить благодаря системе прозрачного распределения средств. При Министерстве энергетики функционирует Рабочая группа по гуманитарной помощи, которая рассматривает запросы украинских энергетических компаний о закупке необходимой помощи за средства Фонда", — отметили в ведомстве.
Также там рассказали, что средства пошли на неотложные нужды украинских энергетических компаний, а именно приобретение генераторов, силовых трансформаторов, выключателей, запчастей, технических средств, материалов, спецтехники, топлива, средств физической защиты энергетических объектов.
Наибольший акцент в финансировании сделали на обеспечение неотложных потребностей энергетических компаний из прифронтовых областей. Речь идет о Харьковской, Николаевской, Сумской, Запорожской, Херсонской и Одесской.
Как известно, Фонд поддержки энергетики Украины был основан в апреле 2022 года по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Фонд является кооперацией помощи от союзников, намеренных поддержать украинских энергетиков и обеспечить стабильное энергоснабжение во время полномасштабной российской агрессии.
Напомним, что российские войска за последнее время активизировали удары по энергетической инфраструктуре Украины. В Минэнерго оценили шансы оккупантов достичь блекаута в нашем государстве.
Также мы писали, что министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал возможность повышения тарифов на электроэнергию.
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