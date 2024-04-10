Более 410 млн евро за два года — Фонд поддержки энергетики отчитался о работе

Мужчина ремонтирует повреждения на линии электропередач. Фото: ДТЭК

В Министерстве энергетики Украины заявили, что Фонд поддержки энергетики по состоянию на вторник, 9 апреля, собрал свыше 410 миллионов евро за два года. К помощи присоединились 13 стран-партнеров и международных организаций.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

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Министерство уточнило, что другие средства — анонсированные взносы, которые вскоре должны перечислить спонсоры.

Инфографика "Два года фонда поддержки энергетики Украины". Фото: mev.gov.ua

"Особое доверие партнеров удалось обеспечить благодаря системе прозрачного распределения средств. При Министерстве энергетики функционирует Рабочая группа по гуманитарной помощи, которая рассматривает запросы украинских энергетических компаний о закупке необходимой помощи за средства Фонда", — отметили в ведомстве.

Также там рассказали, что средства пошли на неотложные нужды украинских энергетических компаний, а именно приобретение генераторов, силовых трансформаторов, выключателей, запчастей, технических средств, материалов, спецтехники, топлива, средств физической защиты энергетических объектов.

Инфографика "Одобрена закупка оборудования украинским энергетическим компаниям". Фото: mev.gov.ua

Наибольший акцент в финансировании сделали на обеспечение неотложных потребностей энергетических компаний из прифронтовых областей. Речь идет о Харьковской, Николаевской, Сумской, Запорожской, Херсонской и Одесской.

Инфографика "Больше всего помощи энергетикам прифронтовых областей". Фото: mev.gov.ua

Как известно, Фонд поддержки энергетики Украины был основан в апреле 2022 года по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Фонд является кооперацией помощи от союзников, намеренных поддержать украинских энергетиков и обеспечить стабильное энергоснабжение во время полномасштабной российской агрессии.

Инфографика "Спасибо за доверие". Фото: mev.gov.ua

Напомним, что российские войска за последнее время активизировали удары по энергетической инфраструктуре Украины. В Минэнерго оценили шансы оккупантов достичь блекаута в нашем государстве.

Также мы писали, что министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал возможность повышения тарифов на электроэнергию.