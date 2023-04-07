Експорту електрики — скільки держава отримала б прибутку

В енергосистемі фіксується надлишок потужності

Україна могла б отримати чималий прибуток від поновлення експорту електроенергії у березні 2023 року. В українській енергосистемі фіксується надлишок потужності.

Про це розповів народний депутат, голова комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус виданню ЕП.

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Доходи від продажу електрики

Як розповів голова комітету, зараз електроенергія виробляється надміру. Цей обсяг можна було б експортувати, проте точно порахувати, скільки за цей час могла заробити Україна на експорті, складно.

"Думаю, за березень ми могли заробити до 500 млн грн, якби був експорт", — зауважив нардеп.

За його словами, профіцит потужності спостерігається вночі та в денні періоди доби. Дещо складніше було б експортувати вранці та ввечері, оскільки є піки споживання, проте вночі та вдень електроенергії достатньо, є надлишок для експорту.

Спекуляції на тему експорту

Герус додав, що на тему експорту електрики можуть з'являтися спекуляції, коли в окремих населених пунктах чи районах немає електроенергії з огляду на ремонт чи пошкодження мережі.

"Якщо в країні справді не вистачає електроенергії — тоді експортувати не можна. Якщо ж у країні електроенергії вистачає, але в окремому містечку чи селі її немає через пошкодження мережі — це не причина для відновлення експорту. Бо навіть якщо експорт не піде, світло там не з'явиться, доки не відремонтують мережі", — пояснив нардеп.

При цьому отримані від продажу електроенергії гроші можна було б спрямувати на відновлення енергосистеми, додав Андрій Герус.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що Україна веде переговори щодо спорудження ще однієї лінії електропередачі, яка об'єднає українську та європейську енергосистеми. Планують з'єднати Рівненську АЕС із польським Хелмом.

Також ми писали, що в Україні об'єкти енергосистеми працюють на повну потужність, забезпечуючи електроенергію всіх доступних абонентів. За останню добу відновили електропостачання 4,5 тисячі абонентів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.