Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Украина планирует построить еще одну электролинию с Евросоюзом arrow

Украина планирует построить еще одну электролинию с Евросоюзом

5 апреля 2023 08:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Украина планирует построить еще одну электролинию с Евросоюзом
Планируют соединить Ровенскую АЭС с польским Хелмом
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украина ведет переговоры о сооружении еще одной линии электропередачи, которая объединит украинскую и европейскую энергосистемы. Планируют соединить Ровенскую АЭС с польским Хелмом.

О таких намерениях рассказал президент компании "Энергоатом" Петр Котин, пишет Укринформ.

Читайте также:

Интерконнекторы между Украиной и ЕС

Как отметил чиновник, вопрос обсуждают при участии Министерства энергетики Украины, "Энергоатома" и "Укрэнерго".

Линия с РАЭС считается одной из самых мощных электростанций в Украине. Она состоит из четырех энергоблоков генерирующей мощностью 2835 МВт.

"Поскольку она находится на северо-западе Украины, там реально построить линию с ЕС. Нашелся инвесторэто польская компания ORLEN, которая предложила строительство такой линии на некоторых условиях",отметил он.

Запуск старых ЛЭП

По словам главы Энергоатома, проект позволит увеличить пропускную способность украинских линий в Евросоюз.

"На сегодняшний день есть очень много проектов, которые направлены на то, чтобы увеличить количество этих интерконнекторов между Украиной и ЕС. Один из нихлиния между Хмельницкой АЭС и польским городом Жешув, которая 30 лет не работала",сообщил Котин.

Так, Украина совместно с Польшей планирует запустить воздушную электролинию, объединяющую украинскую и европейскую энергосистемы. Данная воздушная линия электропередачи была выведена из эксплуатации и с 1991 года не работала. Электролиния позволит Украине осуществлять экспорт и импорт электроэнергии в страны Евросоюза, что будет иметь положительное влияние на развитие экономики.

Энергоатом завершил работы в полном объеме. На площадке смонтировали часть необходимого оборудования, провели работы, предшествующие пусконаладочной. Поэтому как только свою часть обязательств выполнит Укрэнерго, линия будет готова к вводу в эксплуатацию.

По предварительным оценкам специалистов работы Укрэнерго может закончить в апреле 2023 года.

Напомним, в Министерстве энергетики рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.

Также мы писали, что в ДТЭК подсчитали сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 млрд долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB