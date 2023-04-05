Украина планирует построить еще одну электролинию с Евросоюзом

Планируют соединить Ровенскую АЭС с польским Хелмом

Украина ведет переговоры о сооружении еще одной линии электропередачи, которая объединит украинскую и европейскую энергосистемы. Планируют соединить Ровенскую АЭС с польским Хелмом.

О таких намерениях рассказал президент компании "Энергоатом" Петр Котин, пишет Укринформ.

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Как отметил чиновник, вопрос обсуждают при участии Министерства энергетики Украины, "Энергоатома" и "Укрэнерго".

Линия с РАЭС считается одной из самых мощных электростанций в Украине. Она состоит из четырех энергоблоков генерирующей мощностью 2835 МВт.

"Поскольку она находится на северо-западе Украины, там реально построить линию с ЕС. Нашелся инвестор — это польская компания ORLEN, которая предложила строительство такой линии на некоторых условиях", — отметил он.

Запуск старых ЛЭП

По словам главы Энергоатома, проект позволит увеличить пропускную способность украинских линий в Евросоюз.

"На сегодняшний день есть очень много проектов, которые направлены на то, чтобы увеличить количество этих интерконнекторов между Украиной и ЕС. Один из них — линия между Хмельницкой АЭС и польским городом Жешув, которая 30 лет не работала", — сообщил Котин.

Так, Украина совместно с Польшей планирует запустить воздушную электролинию, объединяющую украинскую и европейскую энергосистемы. Данная воздушная линия электропередачи была выведена из эксплуатации и с 1991 года не работала. Электролиния позволит Украине осуществлять экспорт и импорт электроэнергии в страны Евросоюза, что будет иметь положительное влияние на развитие экономики.

Энергоатом завершил работы в полном объеме. На площадке смонтировали часть необходимого оборудования, провели работы, предшествующие пусконаладочной. Поэтому как только свою часть обязательств выполнит Укрэнерго, линия будет готова к вводу в эксплуатацию.

По предварительным оценкам специалистов работы Укрэнерго может закончить в апреле 2023 года.

Напомним, в Министерстве энергетики рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.

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