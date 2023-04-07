Экспорт электричества — сколько государство получило бы прибыли

В энергосистеме фиксируется избыток мощности

Украина могла бы получить большую прибыль от возобновления экспорта электроэнергии в марте 2023 года. В украинской энергосистеме фиксируется избыток мощности.

Об этом рассказал народный депутат, глава комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус изданию ЭП.

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Как рассказал глава комитета, сейчас электроэнергия производится с излишком. Этот объем можно было бы экспортировать, однако точно сосчитать, сколько за это время могла заработать Украина на экспорте, сложно.

"Думаю, за март мы могли заработать до 500 млн грн, если бы был экспорт", — отметил нардеп.

По его словам, профицит мощности наблюдается ночью и в дневные периоды суток. Несколько сложнее было бы экспортировать утром и вечером, поскольку есть пики потребления, однако ночью и днем электроэнергии достаточно, есть излишек для экспорта.

Спекуляции на тему экспорта

Герус добавил, что на тему экспорта электричества могут появляться спекуляции, когда в отдельных населенных пунктах или районах нет электроэнергии, учитывая ремонт или повреждение сети.

"Если в стране действительно не хватает электроэнергии — тогда экспортировать нельзя. Если же в стране электроэнергии хватает, но в отдельном городке или деревне ее нет из-за повреждения сети — это не причина для возобновления экспорта. Потому что даже если экспорт не пойдет, свет там не появится, пока не будут отремонтированы сети", — пояснил нардеп.

При этом вырученные от продажи электроэнергии деньги можно было бы направить на восстановление энергосистемы, добавил Андрей Герус.

Что еще стоит знать

Напомним, что Украина ведет переговоры по строительству еще одной линии электропередачи, которая объединит украинскую и европейскую энергосистемы. Планируют соединить Ровенскую АЭС с польским Хелмом.

Также мы писали, что в Украине объекты энергосистемы работают в полную мощность, обеспечивая электроэнергию всех доступных абонентов. За последние сутки возобновили электроснабжение 4,5 тысячи абонентов в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.