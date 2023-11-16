Пенсий за границей — украинцам объяснили, как возобновить выплаты

Возобновление пенсий за границей — на что следует обратить внимание
На фоне войны в Украине при разных обстоятельствах пенсионеры могут остаться без выплат, особенно когда выезжают за границу. Однако в некоторых случаях выплаты можно возобновить.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Как восстановить выплаты пенсий
Как отмечают специалисты фонда, в частности, проживающие за пределами страны пенсионеры с инвалидностью могут остаться без законных выплат. Возобновить выплаты можно, если собрать необходимые документы.
Так, гражданин должен написать соответствующее заявление и послать по почте в адрес любого главного управления Пенсионного фонда. Это можно сделать через портал электронных услуг фонда в разделе "Заявление на перерасчет пенсий". Необходимо добавить:
- копия паспорта (ID-карта требует дополнительного предоставления выписки о месте регистрации);
- копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копия документа о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные украинским дипломатическим представительством или консульским учреждением или нотариально);
- оригинал документа об удостоверении факта, что гражданин жив (предоставляет нотариус).
Возобновление пенсий по видео
Также в Пенсионном фонде предлагают очередное новшество — проведение идентификации личности получателя выплат с помощью видеоконференцсвязи.
Сама видеоидентификация может производиться в согласованные заранее с получателем время и способ его проведения, в частности в телефонном режиме.
Список мессенджеров, которым можно воспользоваться для видеоидентификации, обнародуют позже на официальном сайте ПФУ.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине с 1 января 2024 года власти намерены повысить размер минимальной пенсии. Известно, кто сможет получить больше и как вырастут выплаты.
Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.
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