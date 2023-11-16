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Возобновление пенсий за границей — на что следует обратить внимание

16 ноября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсий за границей — украинцам объяснили, как возобновить выплаты
Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На фоне войны в Украине при разных обстоятельствах пенсионеры могут остаться без выплат, особенно когда выезжают за границу. Однако в некоторых случаях выплаты можно возобновить.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Как восстановить выплаты пенсий

Как отмечают специалисты фонда, в частности, проживающие за пределами страны пенсионеры с инвалидностью могут остаться без законных выплат. Возобновить выплаты можно, если собрать необходимые документы.

Так, гражданин должен написать соответствующее заявление и послать по почте в адрес любого главного управления Пенсионного фонда. Это можно сделать через портал электронных услуг фонда в разделе "Заявление на перерасчет пенсий". Необходимо добавить:

  • копия паспорта (ID-карта требует дополнительного предоставления выписки о месте регистрации);
  • копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • копия документа о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные украинским дипломатическим представительством или консульским учреждением или нотариально);
  • оригинал документа об удостоверении факта, что гражданин жив (предоставляет нотариус).

Возобновление пенсий по видео

Также в Пенсионном фонде предлагают очередное новшество — проведение идентификации личности получателя выплат с помощью видеоконференцсвязи.

Сама видеоидентификация может производиться в согласованные заранее с получателем время и способ его проведения, в частности в телефонном режиме.

Список мессенджеров, которым можно воспользоваться для видеоидентификации, обнародуют позже на официальном сайте ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года власти намерены повысить размер минимальной пенсии. Известно, кто сможет получить больше и как вырастут выплаты.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

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