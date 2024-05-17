Найкращі бренди Китаю — TikTok у 2024 році обігнав найбільші держбанки КНР

Офіс ТікТок. Фото: martinholtkamp.com

Сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok обігнав найбільші державні банки Китаю та став найдорожчим брендом у КНР. За рік вартість бренду соцмережі збільшилася на 28%.

Про це йдеться у щорічному звіті Brand Finance China 500.

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За останній рік вартість бренду соцмережі TikTok/Douyin зросла на 28%, до 84,2 млрд доларів, обігнавши Промисловий і торговий банк Китаю (ICBC), чия вартість збільшилася лише на 3,3%, до 71,8 млрд доларів.

На третє місце вийшла генерувальна компанія State Grid Corporation of China (+21%, до 71,15 млрд доларів), випередивши China Construction Bank, вартість якого зросла на 4,7%, до 60,4 млрд дол. Agricultural Bank Of China залишився на п'ятій позиції.

Bank of China піднявся на шосте місце з восьмого (+6,6%, до 50,5 млрд доларів), в той час як бренд міцного алкогольного напою Moutai зберіг сьому позицію з вартістю 50,1 млрд доларів (+0,7%).

Страховий бренд Ping An дещо здешевшав (-0,7%, до 44,4 млрд доларів), але вийшов на восьме місце з дев'ятого. Вартість телекомунікаційного бренда China Mobile зросла на 2%, до 44,2 млрд доларів, що дозволило йому піднятися на дев'яте місце проти одинадцятого минулого року.

Месенджер WeChat опустився на десяте місце з шостого, його вартість впала на 16,8%, до 41,8 млрд доларів.

Цього року з ТОП-10 випав бренд Huawei, який зараз перебуває на дванадцятій позиції.

Найдорожчі бренди у Китаї в 2024 році. Джерело: Brand Finance China 500

Що ще варто знати

Нагадаємо, американський мільярдер і магнат нерухомості Френк МакКорт заявив, що збирає консорціум для придбання американського бізнесу TikTok. Інвестори сподіваються отримати вигоду від нового федерального закону, який вимагає, щоб китайська материнська компанія TikTok продала популярну платформу. В іншому разі соцмережа буде заборонена.

Ми також писали, що в Україні може з'явитися вітчизняний прототип соцмереж як альтернатива месенджеру Telegram. Захищений комунікаційний сервіс у додатку "Дія" пропонують створити українські волонтери, і він вже отримав назву "Дія.Канали".