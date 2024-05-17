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Популярная соцсеть стала самым дорогим брендом в Китае

17 мая 2024 12:16
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Лучшие бренды Китая — TikTok в 2024 году обогнал крупнейшие госбанки КНР
Офис ТикТок. Фото: martinholtkamp.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok обогнал крупнейшие государственные банки Китая и стал самым дорогим брендом КНР. За год стоимость бренда соцсети увеличилась на 28%.

Об этом говорится в ежегодном отчете Brand Finance China 500.

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За последний год стоимость бренда соцсети TikTok/Douyin выросла на 28%, до 84,2 млрд долларов, обогнав Промышленный и торговый банк Китая (ICBC), чья стоимость увеличилась лишь на 3,3%, до 71,8 млрд долларов.

На третье место вышла генерирующая компания State Grid Corporation of China (+21% до 71,15 млрд долларов), опередив China Construction Bank, стоимость которого выросла на 4,7%, до 60,4 млрд долларов. Agricultural Bank Of China остался на пятой позиции.

Bank of China поднялся на шестое место с восьмого (+6,6%, до 50,5 млрд долларов), в то время как бренд крепкого алкогольного напитка Moutai сохранил седьмую позицию со стоимостью 50,1 млрд долларов (+0,7%) .

Страховой бренд Ping An несколько подешевел (-0,7%, до 44,4 млрд долларов), но вышел на восьмое место с девятого. Стоимость телекоммуникационного бренда China Mobile выросла на 2% до 44,2 млрд долларов, что позволило ему подняться на девятое место против одиннадцатого прошлого года.

Мессенджер WeChat опустился на десятое место с шестого, его стоимость упала на 16,8%, до 41,8 млрд долларов.

В этом году из ТОП-10 выпал бренд Huawei, сейчас находящийся на двенадцатой позиции.

ТОП-10 самых дорогих брендов в Китае
Самые дорогие бренды в Китае в 2024 году. Источник: Brand Finance China 500

Что еще стоит знать

Напомним, американский миллиардер и магнат недвижимости Фрэнк МакКорт заявил, что собирает консорциум для приобретения американского бизнеса TikTok. Инвесторы надеются извлечь выгоду от нового федерального закона, требующего, чтобы китайская материнская компания TikTok продала популярную платформу. В противном случае соцсеть будет запрещена.

Мы также писали, что в Украине может появиться отечественный прототип соцсетей как альтернатива мессенджеру Telegram. Защищенный коммуникационный сервис в приложении "Дія" предлагают создать украинские волонтеры, и он уже получил название "Дія.Канали".

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