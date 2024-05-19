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Популярні вакансії у силах оборони — які зарплати обіцяють робітникам

19 травня 2024 13:28
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Ірина Шпак
редактор
Зарплати до 150 тис. грн — які вакансії пропонує Міноборони
Військовий медик. Фото: АрміяInform
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Міністерство оборони України розмістило свої найпопулярніші вакансії на одному з провідних кадрових порталів. Серед них такі посади, як вожатий для службових собак, проєктний менеджер і такелажник. Деяким спеціалістам пропонують зарплати до 150 тисяч гривень.

Список популярних вакансій опублікувало Міноборони на Facebook.

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Отже, сили оборони пропонують наступні вакансії:

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні вже стартував сезон літніх підробітків. Відомо, які вакансії нині актуальні, а також скільки грошей можна заробити.

Ми також писали, що на українському ринку праці є низка вакансій з високими заробітними платами без вимоги наявності вищої освіти. Йдеться про робітничі професії із оплатою праці від 30 до 50 тис. гривень.

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