Зарплати до 150 тис. грн — які вакансії пропонує Міноборони

Популярні вакансії у силах оборони — які зарплати обіцяють робітникам
Міністерство оборони України розмістило свої найпопулярніші вакансії на одному з провідних кадрових порталів. Серед них такі посади, як вожатий для службових собак, проєктний менеджер і такелажник. Деяким спеціалістам пропонують зарплати до 150 тисяч гривень.
Список популярних вакансій опублікувало Міноборони на Facebook.
Які зарплати пропонує Міноборони
Отже, сили оборони пропонують наступні вакансії:
- Вожатий службових собак, в/ч А0981, грошове забезпечення 20 000 гривень;
- Проєктний менеджер, "Азов", 12-та бригада спеціального призначення НГУ, грошове забезпечення 25 000 — 28 000 гривень;
- Такелажник, в/ч А2788, грошове забезпечення 21 000 — 22 000 гривень;
- Начальник електростанції, в/ч А1942, грошове забезпечення 20 000 — 23 000 гривень;
- Командир взводу спеціального призначення, окремий полк "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ, грошове забезпечення 27 000 — 150 000 гривень;
- Водій – хімік, в/ч 1241 НГУ, грошове забезпечення 21 000 — 121 000 гривень;
- Старший сапер-гранатометник, 43-тя ОМБр ЗСУ, грошове забезпечення 20 000 — 120 000 гривень;
- Бойовий медик, 108-а окрема бригада ТрО ЗСУ, грошове забезпечення 20 000 — 120 000 гривень;
- Офіцер з планування та проведення інформаційних кампаній, Іміджево-видавничий центр НГУ, грошове забезпечення 20 000 — 40 000 гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні вже стартував сезон літніх підробітків. Відомо, які вакансії нині актуальні, а також скільки грошей можна заробити.
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