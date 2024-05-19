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Популярные вакансии в силах обороны — какие зарплаты обещают работникам

19 мая 2024 13:28
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Зарплаты до 150 тыс. грн — какие вакансии предлагает Минобороны
Военный медик. Фото: АрмияInform
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Министерство обороны Украины разместило свои самые популярные вакансии на одном из ведущих кадровых порталов. Среди них такие должности как вожатый для служебных собак, проектный менеджер и такелажник. Некоторым специалистам предлагают зарплаты до 150 тысяч гривен.

Список популярных вакансий опубликовало Минобороны на Facebook.

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Итак, силы обороны предлагают следующие вакансии:

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине уже стартовал сезон летних подработок. Известно, какие вакансии сейчас актуальны, а также сколько денег можно заработать.

Мы также писали, что на украинском рынке труда есть ряд вакансий с высокими заработными платами без наличия высшего образования. Речь идет о рабочих профессиях с оплатой труда от 30 до 50 тыс. гривен.

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