Зарплаты до 150 тыс. грн — какие вакансии предлагает Минобороны

Популярные вакансии в силах обороны — какие зарплаты обещают работникам
Министерство обороны Украины разместило свои самые популярные вакансии на одном из ведущих кадровых порталов. Среди них такие должности как вожатый для служебных собак, проектный менеджер и такелажник. Некоторым специалистам предлагают зарплаты до 150 тысяч гривен.
Список популярных вакансий опубликовало Минобороны на Facebook.
Какие зарплаты предлагает Минобороны
Итак, силы обороны предлагают следующие вакансии:
- Вожатый служебных собак, в/ч А0981, денежное довольствие 20 000 гривен;
- Проектный менеджер, "Азов", 12-я бригада специального назначения НГУ, денежное довольствие 25 000 — 28 000 гривен;
- Такелажник, в/ч А2788, денежное довольствие 21 000 — 22 000 гривен;
- Начальник электростанции, в/ч А1942, денежное довольствие 20 000 — 23 000 гривен;
- Командир взвода специального назначения, отдельный полк "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ, денежное довольствие 27 000 — 150 000 гривен;
- Водитель – химик, в/ч 1241 НГУ, денежное довольствие 21 000 — 121 000 гривен;
- Старший сапер-гранатометчик, 43-я ОМБр ВСУ, денежное довольствие 20 000 — 120 000 гривен;
- Боевой медик, 108-я отдельная бригада ТРО ВСУ, денежное довольствие 20 000 — 120 000 гривен;
- Офицер по планированию и проведению информационных кампаний, Имиджево-издательский центр НГУ, денежное довольствие 20 000 — 40 000 гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине уже стартовал сезон летних подработок. Известно, какие вакансии сейчас актуальны, а также сколько денег можно заработать.
Мы также писали, что на украинском рынке труда есть ряд вакансий с высокими заработными платами без наличия высшего образования. Речь идет о рабочих профессиях с оплатой труда от 30 до 50 тыс. гривен.
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