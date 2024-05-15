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Робота на літо — скільки можна заробити на сезонному підробітку в Україні

15 травня 2024 14:21
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Вакансії на літо — де знайти сезонну роботу та скільки за неї платять
Продаж морозива. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні вже стартував сезон літніх підробітків. Відомо, які вакансії нині актуальні, а також скільки грошей можна заробити.

Про актуальні вакансії для літнього підробітку розповіли в РБК-Україна.

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Популярні сезонні вакансії-2024

Для літнього сезонного підробітку в Україні найчастіше шукають такі вакансії:

  • барист;
  • продавців;
  • рятувальників;
  • вожатих;
  • аніматорів;
  • учителів;
  • вихователів;
  • адміністраторів;
  • медсестер;
  • барменів;
  • водіїв;
  • мерчендайзерів;
  • вантажників;
  • садівників;
  • різноробочих.

Це лише деякі з популярних вакансій для літнього сезонного підробітку в Україні. Конкретний вибір залежить від вашого досвіду, навичок та вподобань.

Актуальні вакансії для сезонного підробітку

В американську кондитерську Milk Bar у Києві шукають продавця морозива. Кандидату обіцяють зарплатню від 15 000 грн, а також гарантоване оплачуване стажування.

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Вакансія продавця морозива. Джерело: скриншот

У київському "Гідропарку" в національну мережу магазинів BeerMarket шукають продавця на сезонну роботу. Розглядають як кандидатів із досвідом у продажах, так і без. В мережі готові взяти навіть студентів заочної форми навчання та останніх курсів.

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Вакансія продавця пива. Джерело: скриншот

У ресторанно-готельному комплексі Bartolomeo Best River Resort у Дніпрі шукають рятувальника на літній сезон. Щоб влаштуватися на такий підробіток, необхідні: фізична підготовка, вміння плавати, вміння надати першу медичну допомогу, відповідальність, витривалість, а також посвідчення рятувальника.

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Вакансія рятувальника. Джерело: скриншот

В агенції Sun One у Чернігові на сезон шукають водія навантажувача. Зарплату обіцяють від 20 000 до 25 000 грн.

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Вакансія водія. Джерело: скриншот

У парку дикої природи "Беремицьке" у Козелецькому районі Чернігівської області на сезон шукають адміністратора. Для співробітників парку організований трансфер із Києва, Чернігова, Остра та Козельця.

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Вакансія адміністратора. Джерело: скриншот

У літній табір в Одесі шукають вихователя-вожатого. У компанії "Карандашик" за цю роботу обіцяють 7 000 до 18 000 грн. В обов'язки робітника будуть входити: організація розважальних та навчальних заходів для дітей, формування команди та забезпечення безпеки дітей упродовж всього часу перебування в таборі.

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Вакансія вихователя. Джерело: скриншот

У компанії IDS Ukraine в Одесі на сезон шукають мерчендайзера. У вакансії сказано, що працівнику будуть платити від 15 тис. грн.

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Вакансія мерчендайзера. Джерело: скриншот

У кінно-спортивний комплекс у Дніпрі шукають різноробочого на сезон. Скільки обіцяють платити, не сказано, однак обіцяють офіційне оформлення з першого робочого дня, а також соціальні гарантії відповідно до законодавства. 

У комплексі готові взяти на роботу як студента, так і пенсіонера.

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Вакансія різноробочого. Джерело: скриншот

Про що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні низці спеціалістів роботодавці готові платити суттєво вищі заробітні плати. Рейтинг таких вакансій на кадрових порталах очолюють IT-спеціалісти, військовослужбовці за мобілізацією, а також інші вузькоспеціалізовані професії.

Ми також писали, що бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи парамедика. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тис. грн. Азовці також шукають кухаря з досвідом роботи. У кандидата на посаду має бути профільна освіта і санітарна книжка. 

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