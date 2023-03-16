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Португалія погодилась допомагати в експорті української продукції: деталі

16 березня 2023 13:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зустріч аграрного комітету з Комісією з питань сільського та рибного господарства Парламенту Португалії
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 16 березня, відбулася зустріч аграрного комітету з Комісією з питань сільського та рибного господарства Парламенту Португалії. Країна готова допомагати в експорті української продукції.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

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Деталі

Народні депутати України закликали португальських колег:

  • До співпраці у процесі адаптації українського законодавства до норм ЄС;
  • підтримати та розширити логістику експорту української аграрної продукції;
  • долучитись до фінансування та кредитування українських фермерів для реалізації посівної компанії.

"Подякували Португалії за підтримку ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Grain From Ukraine", допомогу у розміщенні переселенців, фінансову та гуманітарну допомогу Україні", — йдеться у повідомленні.

Голова Комісії з питань сільського та рибного господарства португальського парламенту Педру ду Карму наголосив, що Португалія зацікавлена розвивати шляхи для експорту українського збіжжя, адже й сама купує зерно.

Встреча аграрного комитета с Комиссией по вопросам сельского и рыбного хозяйства Парламента Португалии

Нагадаємо, у Мінінфраструктури заявили, що кількість суднозаходів до портів Великої Одеси для завантаження агропродукцією скоротилася. Це відбувається внаслідок деструктивної політики росії.

Також ми писали, що в Україні стартувала друга посівна за час повномасштабної війни з росією. Вже засіяли зерновими та зернобобовими культурами кілька тисяч гектарів.

Додамо, що бойові танки Leopard від Німеччини та Португалії будуть доставлені в Україну вже до кінця березня. Вони прибудуть в країну з підготовленими екіпажами та зможуть відправитися на фронт.

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