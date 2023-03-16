Португалія погодилась допомагати в експорті української продукції: деталі
Сьогодні, 16 березня, відбулася зустріч аграрного комітету з Комісією з питань сільського та рибного господарства Парламенту Португалії. Країна готова допомагати в експорті української продукції.
Про це повідомляє Верховна Рада України.
-
Скандальний туристичний символ Одеси "Якір-серце" подарують японському місту Йокогама
-
Як звільнятимуть ЗАЕС, щоб не допустити ядерної катастрофи: відповідь президента "Енергоатома"
-
Як користуватися ChatGPT для перекладу: практичні поради
-
Польща у найближчі дні передасть Україні чотири літаки МіГ-29
-
У Харківській області суд ухвалив суворий вирок чоловікові, який задушив свою дружину
-
Путін заявив, що скоро Заходу доведеться їздити за урожаєм до росії
-
У Дніпропетровській області викрито шахраїв "сall-центрів", які ошукували людей з ЄС
-
Одеські поліцейські затримали "бізнесмена", який продавав гранату Ф-1
-
Відомий шоумен озвучив українською персонажа відеоігор Супер Маріо у новому мультфільмі
-
"Реал" ухвалив несподіване рішення щодо кандидатури нового тренера
Деталі
Народні депутати України закликали португальських колег:
- До співпраці у процесі адаптації українського законодавства до норм ЄС;
- підтримати та розширити логістику експорту української аграрної продукції;
- долучитись до фінансування та кредитування українських фермерів для реалізації посівної компанії.
"Подякували Португалії за підтримку ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Grain From Ukraine", допомогу у розміщенні переселенців, фінансову та гуманітарну допомогу Україні", — йдеться у повідомленні.
Голова Комісії з питань сільського та рибного господарства португальського парламенту Педру ду Карму наголосив, що Португалія зацікавлена розвивати шляхи для експорту українського збіжжя, адже й сама купує зерно.
Нагадаємо, у Мінінфраструктури заявили, що кількість суднозаходів до портів Великої Одеси для завантаження агропродукцією скоротилася. Це відбувається внаслідок деструктивної політики росії.
Також ми писали, що в Україні стартувала друга посівна за час повномасштабної війни з росією. Вже засіяли зерновими та зернобобовими культурами кілька тисяч гектарів.
Додамо, що бойові танки Leopard від Німеччини та Португалії будуть доставлені в Україну вже до кінця березня. Вони прибудуть в країну з підготовленими екіпажами та зможуть відправитися на фронт.