Португалия согласилась помогать в экспорте украинской продукции: детали
Сегодня, 16 марта, состоялась встреча аграрного комитета с Комиссией по вопросам сельского и рыбного хозяйства Парламента Португалии. Страна готова оказывать помощь в экспорте украинской продукции.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
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Народные депутаты Украины призвали португальских коллег:
- К сотрудничеству в процессе адаптации украинского законодательства к нормам ЕС;
- поддержать и расширить логистику экспорта украинской аграрной продукции;
- приобщиться к финансированию и кредитованию украинских фермеров для реализации посевной компании.
"Поблагодарили Португалию за поддержку инициативы Президента Украины Владимира Зеленского "Grain From Ukraine", помощь в размещении переселенцев, финансовую и гуманитарную помощь Украине", — говорится в сообщении.
Председатель Комиссии по вопросам сельского и рыбного хозяйства португальского парламента Педру ду Карму подчеркнул, что Португалия заинтересована развивать пути экспорта украинского зерна, ведь и сама покупает зерно.
Напомним, в Мининфраструктуры заявили, что количество судов к портам Большой Одессы для загрузки агропродукцией сократилось. Это происходит в результате деструктивной политики россии.
Также мы писали, что в Украине стартовала вторая посевная за время полномасштабной войны с россией. Уже засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами несколько тысяч гектаров.
Добавим, боевые танки Leopard от Германии и Португалии будут доставлены в Украину уже до конца марта. Они прибудут в страну с подготовленными экипажами и отправятся на фронт.