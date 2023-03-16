Португалия согласилась помогать в экспорте украинской продукции: детали

Встреча аграрного комитета с Комиссией по вопросам сельского и рыбного хозяйства Парламента Португалии

Сегодня, 16 марта, состоялась встреча аграрного комитета с Комиссией по вопросам сельского и рыбного хозяйства Парламента Португалии. Страна готова оказывать помощь в экспорте украинской продукции.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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Народные депутаты Украины призвали португальских коллег:

К сотрудничеству в процессе адаптации украинского законодательства к нормам ЕС;

поддержать и расширить логистику экспорта украинской аграрной продукции;

приобщиться к финансированию и кредитованию украинских фермеров для реализации посевной компании.

"Поблагодарили Португалию за поддержку инициативы Президента Украины Владимира Зеленского "Grain From Ukraine", помощь в размещении переселенцев, финансовую и гуманитарную помощь Украине", — говорится в сообщении.

Председатель Комиссии по вопросам сельского и рыбного хозяйства португальского парламента Педру ду Карму подчеркнул, что Португалия заинтересована развивать пути экспорта украинского зерна, ведь и сама покупает зерно.

Напомним, в Мининфраструктуры заявили, что количество судов к портам Большой Одессы для загрузки агропродукцией сократилось. Это происходит в результате деструктивной политики россии.

Также мы писали, что в Украине стартовала вторая посевная за время полномасштабной войны с россией. Уже засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами несколько тысяч гектаров.

Добавим, боевые танки Leopard от Германии и Португалии будут доставлены в Украину уже до конца марта. Они прибудут в страну с подготовленными экипажами и отправятся на фронт.