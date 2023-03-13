Посівна в Україні — в уряді розповіли, як просувається посівна під час війни

Вже засіяли зерновими та зернобобовими культурами кілька тисяч гектарів

В Україні стартувала друга посівна за час повномасштабної війни з росією. Вже засіяли зерновими та зернобобовими культурами кілька тисяч гектарів.

Про це розповів український прем'єр Денис Шмигаль у Facebook.

Як просувається посівна

За словами глави уряду, зараз аграрії засіяли перші 16 тисяч гектарів зерновими та зернобобовими культурами.

Також він розповів, що цього тижня Україна та Польща спростили проходження державного кордону для аграрної продукції.

Окрім того, Україна працює над продовженням зернової ініціативи та розширенням перевалки дунайських портів.

Прогнози щодо врожаю зерна

Українські аграрії очікують на тлі війни зібрати значно менший врожай зерна у 2023 році. За інформацією Національної академії аграрних наук України, прогнозований валовий збір зерна поточного року становитиме 34 млн тонн, що на 37% менше показника минулого року та на 60% менше проти 2021 року.

Валовий збір олійних культур очікується цьогоріч на рівні 19,3 млн тонн, що на 13% більше показника минулого року та на 15% менше показника 2021-го.

За попередніми оцінками, у 2023-му в країні скоротяться посівні площі під зерновими культурами на 45%.

"Причинами такого скорочення також є: зменшення всіх посівних площ, зміна структури посівів та зниження врожайності зернових культур. Крім того, нестача фінансування та необхідність суттєвої економії спричинили зниження кількості внесених добрив на 50-60%", — пояснили фахівці.

До всього — великі площі посівів кукурудзи залишились в полях не зібраними. Очікуваний рівень урожайності може знизитись на 15-30% порівняно з середньою урожайністю минулих років.

За прогнозами Сполучених Штатів, Україна збере 21 млн тонн пшениці цьогоріч, на експорт підуть понад 13 млн тонн пшениці.

Нагадаємо, аграрії попереджають про здорожчання низки продуктів в Україні у 2023 році. Йдеться про хліб, овочі та фрукти.