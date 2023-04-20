Посевная под угрозой срыва из-за проблем с экспортом — что говорят аграрии

С/х техника во время посевной. Фото: УНИАН

В Украине весенняя посевная кампания этого года под угрозой срыва из-за проблем с экспортом. Некоторые украинские аграрии могут отказаться от ее проведения.

Об этом рассказали в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), пишет Агроправда.

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По словам генерального директора УКАБ Романа Сластена, проблемы с прохождением украинских судов "зерновым коридором" и ограничение экспорта в страны Европейского Союза (ЕС) пришлись на пик весенней посевной кампании. Сейчас аграриям сложно понять, сколько и в каких объемах нужно сеять зерна, а также будет ли возможность экспортировать урожай на мировые рынки.

"Мы понимаем, что если у нас нет "зернового коридора" и такие проблемы на западной границе, то в таком случае может быть ситуация, что многие могут отказаться сеять", — пояснил чиновник.

Перебои по функционированию "зернового коридора" и ограничения на импорт со стороны стран Евросоюза будут иметь значительные негативные последствия для агросектора, подчеркнул эксперт.

Запрет украинского экспорта

Ранее Венгрия и Польша ввели временный запрет импорта зерна и других видов сельскохозяйственного продовольствия Украины. Вскоре заработал запрет на импорт украинской агропродукции в Словакию и Болгарию. Польша также приостановила транзит продукции через свою территорию, но после консультаций с украинской стороной планирует возобновить его с 21 апреля.

Транзит через Венгрию, Словакию и Болгарию не останавливали.

17 апреля Россия повторно заблокировала проведение инспекций судов в территориальных водах Турции, следующих "зерновым коридором". Позже в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры сообщили, что Украина и Турция договорились возобновить инспекции.

Как известно, Москва грозится отказаться от Стамбульских соглашений, если препятствия для российского экспорта останутся. Кроме того, страна-агрессор может уменьшить количество инспекций судов в Босфоре.

Также напомним, что решение о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины для защиты местного сельскохозяйственного сектора рядом стран еврозоны раскритиковали в Европейской комиссии.