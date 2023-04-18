В уряді заявили про загрозу зриву "зернової угоди": що відомо

Комерційні судна очікують проходження через Босфор у рамках "зернової угоди". Фото: REUTERS/Umit Bektas

Робота "зернової угоди" може бути призупинена у зв'язку з блокуванням експорту українського зерна з боку Росії. Україні зараз важливо відновити експорт зерна через Польщу, Словаччину та Угорщину.

Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко, пише The Guardian.

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"Вона ("зернова угода". — Ред.) знаходиться під загрозою зриву, Росія знову заблокувала інспекцію суден", — наголосила чиновниця.

Свириденко уточнила, що зараз для України дуже важливо відновити транзит зерна через Польщу, Словаччину та Угорщину, оскільки в іншому випадку наша країна може виявитися заблокованою.

"Ми не можемо разом з нашими партнерами дати Росії можливість скористатися цією ситуацією", — додала міністр.

Як відомо, Москва погрожує відмовитися від Стамбульських угод, якщо перешкоди для російського експорту залишаться. Крім того, країна-агресор можливо зменшить кількість інспекцій суден у Босфорі.

Також нагадаємо, що Польща та Угорщина раніше оголосили про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України для захисту місцевого сільськогосподарського сектора. Це рішення розкритикували у Європейській комісії.