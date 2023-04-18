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В уряді заявили про загрозу зриву "зернової угоди": що відомо

18 квітня 2023 21:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В уряді заявили про загрозу зриву "зернової угоди": що відомо
Комерційні судна очікують проходження через Босфор у рамках "зернової угоди". Фото: REUTERS/Umit Bektas
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Робота "зернової угоди" може бути призупинена у зв'язку з блокуванням експорту українського зерна з боку Росії. Україні зараз важливо відновити експорт зерна через Польщу, Словаччину та Угорщину. 

Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко, пише The Guardian. 

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"Вона ("зернова угода". — Ред.) знаходиться під загрозою зриву, Росія знову заблокувала інспекцію суден", — наголосила чиновниця.

Свириденко уточнила, що зараз для України дуже важливо відновити транзит зерна через Польщу, Словаччину та Угорщину, оскільки в іншому випадку наша країна може виявитися заблокованою.

"Ми не можемо разом з нашими партнерами дати Росії можливість скористатися цією ситуацією", — додала міністр.

Як відомо, Москва погрожує відмовитися від Стамбульських угод, якщо перешкоди для російського експорту залишаться. Крім того, країна-агресор можливо зменшить кількість інспекцій суден у Босфорі.

Також нагадаємо, що Польща та Угорщина раніше оголосили про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України для захисту місцевого сільськогосподарського сектора. Це рішення розкритикували у Європейській комісії. 

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