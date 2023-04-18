В уряді заявили про загрозу зриву "зернової угоди": що відомо
Робота "зернової угоди" може бути призупинена у зв'язку з блокуванням експорту українського зерна з боку Росії. Україні зараз важливо відновити експорт зерна через Польщу, Словаччину та Угорщину.
Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко, пише The Guardian.
Заява української міністерки
"Вона ("зернова угода". — Ред.) знаходиться під загрозою зриву, Росія знову заблокувала інспекцію суден", — наголосила чиновниця.
Свириденко уточнила, що зараз для України дуже важливо відновити транзит зерна через Польщу, Словаччину та Угорщину, оскільки в іншому випадку наша країна може виявитися заблокованою.
"Ми не можемо разом з нашими партнерами дати Росії можливість скористатися цією ситуацією", — додала міністр.
Як відомо, Москва погрожує відмовитися від Стамбульських угод, якщо перешкоди для російського експорту залишаться. Крім того, країна-агресор можливо зменшить кількість інспекцій суден у Босфорі.
Також нагадаємо, що Польща та Угорщина раніше оголосили про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України для захисту місцевого сільськогосподарського сектора. Це рішення розкритикували у Європейській комісії.