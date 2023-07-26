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Посли ЄС погодили додаткові санкції проти Білорусі

26 липня 2023 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Посли ЄС погодили додаткові санкції проти Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Посли Європейського Союзу затвердили нові санкції проти Білорусі. Їх погодили через причетність країни до російської широкомасштабної агресії проти України.

Про це повідомляє головування Іспанії в Раді ЄС.

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Посли ЄС домовилися про запровадження санкцій з огляду на ситуацію в Білорусі та причетність країни до агресії РФ проти України. 

"Заходи включають внесення до списків фізичних та юридичних осіб", — йдеться в повідомленні.

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Допис головування Іспанії в Раді ЄС. Фото: скриншот

Редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк розповів, що обмеження стосуються авіації та товарів подвійного призначення. За його словами, наразі важливо, що немає жодних відступів щодо скасування санкцій проти виробників калійних добрив Білорусі.

"Але очікуйте, що це питання знову постане восени", — додав Джозвяк.

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Допис Джозвяка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Євросоюз ухвалив рішення продовжити поточні економічні обмеження щодо Росії, накладені через ситуацію в Україні. Це рішення означає, що санкції будуть активні ще принаймні до кінця січня 2024 року.

Також ми писали, що у понеділок, 17 липня, до Білорусі прибула нова колона "вагнерівців". Вони їхали з прапорами Росії та Приватної військової кампанії.

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