Послы ЕС согласовали дополнительные санкции против Беларуси
Послы Европейского Союза утвердили новые санкции против Беларуси. Их согласовали из-за причастности страны к российской широкомасштабной агрессии против Украины.
Об этом сообщает председательство Испании в Совете ЕС.
Санкции против Беларуси
Послы ЕС договорились о введении санкций с учетом ситуации в Беларуси и причастности страны к агрессии РФ против Украины.
"Меры включают внесение в списки физических и юридических лиц", — говорится в сообщении.
Редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк рассказал, что ограничения касаются авиации и товаров двойного назначения. По его словам, сейчас важно, что нет никаких отступлений относительно отмены санкций против производителей калийных удобрений Беларуси.
"Но ожидайте, что этот вопрос снова возникнет осенью", — добавил Джозвяк.
Напомним, Евросоюз принял решение продлить текущие экономические ограничения относительно России, наложенные из-за ситуации в Украине. Это решение означает, что санкции будут активны еще, по крайней мере, до конца января 2024 года.
Также мы писали, что в понедельник, 17 июля, в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.