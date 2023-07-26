Послы ЕС согласовали дополнительные санкции против Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Послы Европейского Союза утвердили новые санкции против Беларуси. Их согласовали из-за причастности страны к российской широкомасштабной агрессии против Украины.

Об этом сообщает председательство Испании в Совете ЕС.

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Санкции против Беларуси

Послы ЕС договорились о введении санкций с учетом ситуации в Беларуси и причастности страны к агрессии РФ против Украины.

"Меры включают внесение в списки физических и юридических лиц", — говорится в сообщении.

Пост председательства Испании в Совете ЕС. Фото: скриншот

Редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк рассказал, что ограничения касаются авиации и товаров двойного назначения. По его словам, сейчас важно, что нет никаких отступлений относительно отмены санкций против производителей калийных удобрений Беларуси.

"Но ожидайте, что этот вопрос снова возникнет осенью", — добавил Джозвяк.

Пост Джозвяка. Фото: скриншот

Напомним, Евросоюз принял решение продлить текущие экономические ограничения относительно России, наложенные из-за ситуации в Украине. Это решение означает, что санкции будут активны еще, по крайней мере, до конца января 2024 года.

Также мы писали, что в понедельник, 17 июля, в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.