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Послы ЕС согласовали дополнительные санкции против Беларуси

26 июля 2023 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Послы ЕС согласовали дополнительные санкции против Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Послы Европейского Союза утвердили новые санкции против Беларуси. Их согласовали из-за причастности страны к российской широкомасштабной агрессии против Украины.

Об этом сообщает председательство Испании в Совете ЕС.

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Послы ЕС договорились о введении санкций с учетом ситуации в Беларуси и причастности страны к агрессии РФ против Украины.

"Меры включают внесение в списки физических и юридических лиц", — говорится в сообщении.

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Пост председательства Испании в Совете ЕС. Фото: скриншот

Редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк рассказал, что ограничения касаются авиации и товаров двойного назначения. По его словам, сейчас важно, что нет никаких отступлений относительно отмены санкций против производителей калийных удобрений Беларуси.

"Но ожидайте, что этот вопрос снова возникнет осенью", — добавил Джозвяк.

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Пост Джозвяка. Фото: скриншот

Напомним, Евросоюз принял решение продлить текущие экономические ограничения относительно России, наложенные из-за ситуации в Украине. Это решение означает, что санкции будут активны еще, по крайней мере, до конца января 2024 года.

Также мы писали, что в понедельник, 17 июля, в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.

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