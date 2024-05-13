Нова пошта відкрила відділення ще в одній країні — де доступні послуги

Посилка Нової пошти. Фото: novaposhta.ua

Логістична компанія "Нова пошта" запрацювала у Великій Британії. Вона стала 13 європейською країною, де доступні поштові послуги української компанії.

Про це інформує пресслужба компанії.

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Як зазначають у пресслужбі, у Британії відкрились одразу два відділення.

Обидва працюватимуть у Лондоні:

поштове відділення, яке приймає посилки до 30 кг, за адресою 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT;

вантажне відділення, що працює з посилками до 1 тис. кг, за адресою Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.

Під час відкриття був присутній тимчасовий виконувач обов’язків посла України у Британії Едуард Фесько, який перший відправив в Україну вітальну листівку.

"Партнерство України та Великої Британії сьогодні — це успішний приклад підтримки та взаємовигідної співпраці. Ми підтримуємо Україну, її громадян та бізнес. Вихід Nova Post на ринок Великої Британії свідчить про стійкість українського бізнесу. Про його готовність адаптуватись, розвиватись та масштабуватися", — заявив посадовець.

Як очікується, компанія планує масштабувати розвиток у цій країні, що посприяє поглибленню бізнес-співпраці двох країн.

"Ми продовжуємо масштабуватися у Європі. Минулого тижня відкрилися в Іспанії, а сьогодні відзначаємо офіційний старт роботи на ринку Великої Британії. Разом із відкриттям відділень ми запустили й кур’єрську доставку", — йдеться у повідомленні співвласника групи компаній NOVA В’ячеслава Климова.

Компанія збирається невдовзі надати можливість відправки та отримання посилок через мережу поштоматів партнера Нової пошти InPost.

Які ціни на відправлення в Британії

У пресцентрі компанії розповіли про вартість доставки документів та посилок з України у Британію. Мінімально відправлення посилок коштуватиме 950 гривень.

документи до 1 кг — 900 гривень;

посилки до 2 кг — 950 гривень;

посилки до 10 кг — 1,5 тис. гривень;

посилки до 30 кг — 2,5 тис. гривень.

Клієнтам доступна послуга доставки посилок до 100 кг кур’єром у будь-яку точку в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі. За відправлення до 30 кг послуга коштуватиме 100 гривень додатково, а за кожні 100 кг посилки — 250 грн.

Термін доставки посилок з України у Британію становитиме п'ять днів.

Вартість розмитнення. Джерело: Нова пошта

Дізнатися більше про послугу з доставки посилок з України у Велику Британію можна за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 30 квітня 2024 року Нова пошта відкрила нове відділення на території Європейського Союзу (ЄС). Офіс запрацював у Барселоні (Іспанія).

Раніше ми писали, що Нова Пошта розповіла про нюанси безкоштовної послуги "Інший отримувач". Вона дозволяє передавати право на отримання посилок іншим особам.