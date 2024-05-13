Новая почта открыла отделение еще в одной стране — где доступны услуги

Посылка Новой почты. Фото: novaposhta.ua

Логистическая компания "Новая почта" заработала в Великобритании. Она стала 13-й европейской страной, где доступны почтовые услуги украинской компании.

Об этом информирует пресс-служба компании.

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Новые отделения Nova post в Британии

Как отмечают в пресс-службе, в Британии открылись сразу два отделения.

Оба будут работать в Лондоне:

почтовое отделение, принимающее посылки до 30 кг, по адресу 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT;

грузовое отделение, работающее с посылками до 1 тыс. кг, по адресу Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.

Во время открытия присутствовал временный исполняющий обязанности посла Украины в Британии Эдуард Фесько, который первый отправил в Украину поздравительную открытку.

"Партнерство Украины и Великобритании сегодня — это успешный пример поддержки и взаимовыгодного сотрудничества. Мы поддерживаем Украину, ее граждан и бизнес. Выход Nova Post на рынок Великобритании свидетельствует об устойчивости украинского бизнеса. О его готовности адаптироваться, развиваться и масштабироваться", — заявил чиновник.

Как ожидается, компания планирует масштабировать развитие в этой стране, что будет способствовать углублению бизнес-сотрудничества двух стран.

"Мы продолжаем масштабироваться в Европе. На прошлой неделе открылись в Испании, а сегодня отмечаем официальный старт работы на рынке Великобритании. Вместе с открытием отделений мы запустили и курьерскую доставку", — говорится в сообщении совладельца группы компаний NOVA Вячеслава Климова.

Компания собирается вскоре предоставить возможность отправки и получения посылок через сеть почтоматов партнера Новой почты InPost.

Какие цены на отправления в Британии

В пресс-центре компании рассказали о стоимости доставки документов и посылок из Украины в Британию. Минимально отправка посылок обойдется в 950 гривен.

документы до 1 кг — 900 гривен;

посылки до 2 кг — 950 гривен;

посылки до 10 кг — 1,5 тыс. гривен;

посылки до 30 кг — 2,5 тыс. гривен.

Клиентам доступна услуга доставки посылок до 100 кг курьером в любую точку в Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе. За отправку до 30 кг услуга будет стоить 100 гривен дополнительно, а за каждые 100 кг посылки — 250 грн.

Срок доставки посылок из Украины в Британию составит пять дней.

Стоимость растаможки. Источник: Новая почта

Узнать больше об услуге по доставке посылок из Украины в Великобританию можно по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, 30 апреля 2024 года Новая почта открыла новое отделение на территории Европейского Союза (ЕС). Офис работал в Барселоне (Испания).

Ранее мы писали, что Новая Почта рассказала о нюансах бесплатной услуги "Другой получатель". Она позволяет передавать право на получение посылок другим лицам.