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Нова Пошта пропонує безплатний сервіс — переваги послуги

9 травня 2024 11:28
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нова Пошта уточнила нюанси доставки посилок — що варто знати
Працівник ''Нової пошти''. Фото: novaposhta.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Логістична компанія "Нова Пошта" розповіла про нюанси безкоштовної послуги "Інший отримувач". Вона дозволяє передавати право на отримання посилок іншим особам.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Як працює послуга "Інший одержувач"

Послуга доступна через мобільний застосунок "Нової Пошти" та поширюється на посилки, оголошеною вартістю не більше 30 тис. гривень, зокрема, тих, які має доставити кур'єр.

Як правило, кур'єр телефонує до одержувача за 30-60 хвилин до прибуття за адресою, зазначеної в експрес-накладній. Доставка за адресою доступна тільки до 21:00 у будні дні та у вихідні дні за спеціальним графіком.

Як скористатися сервісом

Щоб скористатися послугою, потрібно знайти необхідну посилку у розділі "Мої посилки" у мобільному застосунку ''Нової Пошти''. Далі потрібно:

  • у розділі "Керування посилкою" обрати опцію "Інший одержувач";
  • зазначити номер телефону особи, яка отримає право на отримання посилки;
  • натиснути "Довірити".

Довірена особа отримає повідомлення у своєму мобільному застосунку ''Нової Пошти'', що їй передали право на отримання посилки.

Однак, якщо посилка була замовлена за умовою ​​"Особисто до рук", то зміна одержувача неможлива. Проте в решті випадків сервіс дозволяє передавати право на отримання посилок іншим людям.

Змінити отримувача в накладній громадянин, який чекає на посилку, не може. Можливість доступна виключно відправнику, який до моменту вручення посилки є її власником.

 

Нова пошта
Джерело: Fb Нова пошта

Що ще варто знати

Нагадаємо, 30 квітня 2024 року українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила нове відділення на території Європейського Союзу (ЄС). Офіс запрацював у Барселоні (Іспанія).

Також ми писали, що "Нова пошта" пообіцяла покрити втрати клієнтів через пошкодження посилок внаслідок балістичного обстрілу Одеси 1 травня 2024 року. Компенсації обіцяють виплатити сотням громадян.

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