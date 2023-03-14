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АМКУ здійснив масштабний аналіз ринку яєць: які висновки

14 березня 2023 11:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
АМКУ здійснив масштабний аналіз ринку яєць: які висновки
Перевірки виявили певні порушення
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Антимонопольний комітет України (АМКУ) здійснив масштабне дослідження вітчизняного ринку курячих яєць протягом 2016-2020 років. Перевірки виявили певні порушення.

Про це інформує пресслужба АМКУ.

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Результати дослідження ринку

Як зазначається, регулятор схвалив звіт щодо результатів дослідження вітчизняного ринку курячих яєць. Дослідженням фахівці хотіли оцінити стан конкурентного середовища на ринку та виявити проблемні моменти.

АМКУ дійшов висновку, що вартість яєць в межах України відрізнялась несуттєво, якість та споживчі властивості під час правильного зберігання та транспортування не змінювалися, а тому не існувало бар'єрів для їх транспортування.

При цьому імпорт курячих яєць становив тільки 0,01% у загальному обсязі ринку, тому не відігравав суттєвої ролі при формуванні конкуренції на території країни.

Тоді як експорт зростав. Упродовж 2017, 2018 і 2019 років по відношенню до 2016 року зростання становило 73,9%, 109% і 165,5% відповідно, а 2020-го експорт знизився за рівень 2018 року. Імпорт був слабий порівняно з експортом, оскільки українські виробники забезпечують потреби внутрішнього ринку. У країну імпортують переважно птахівницькі господарства з метою поповнення власного поголів'я.

Виявлені порушення

Під час дослідження фахівці виявили 18 можливих порушень економічної конкуренції з боку представників групи компаній "Авангард". Вони стосувалися оренди потужностей для виробництва яєць без відповідного дозволу. Вкінці 2021 року всіх відповідачів у справі оштрафували на 10,7 млн гривень. Інших порушень у 2018-2020 роках АМКУ не виявив.

Нове дослідження

Антимонопольний комітет почав нове масштабне дослідження вітчизняного ринку курячих яєць після рекордного здорожчання у 2022 році. Воно стартувало наприкінці року, результати поки що не оприлюднили.

Раніше експерти попереджали, що яйця ще себе мають "проявити" у ціні навесні, разом із наближенням Великодніх свят. Однак, ближче до початку літа ціни повернуться до вже сталих показників, а то й нижче.

Зараз середня ціна яєць зараз у магазинах становить близько 74 гривень за десяток. Згідно з даними сайту Мinfin:

  • яйця курячі "Квочка" (десяток) коштують 74,20;
  • яйця курячі "Ясенсвіт" (десяток) — 74,16 гривні.

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.

В українських супермаркетах доволі помітно знизилися ціни на деякі "стратегічні" продукти. За місяць здешевшала більшість круп. Зокрема, у грудні 2022 року середня ціна гречаної крупи у магазинах становила 73,85 грн за один кілограм, а в січні поточного року вартість впала до 68,73 грн.

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