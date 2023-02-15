Коли подешевшають яйця

Українці чекають здешевлення яєць

Протягом поточного року яйця в Україні можуть трохи подешевшати, оскільки виробники значно збільшили поголів’я курей, і ближче до літа має відповідно збільшитись виробництво яєць.

Такий прогноз дав аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Валентин Літвінов у коментарі для Новини.LIVE.

"Щодо м’яса птиці та яєць — росту цін не повинно бути, оскільки поголів’я наразі суттєво збільшилось", — каже експерт.

У зв’язку зі збільшенням поголів’я курей у виробників є всі підстави до літа знизити ціни на яйця умовно до 40-50 гривень за десяток. Це з урахуванням інфляції та всіх інших факторів здорожчання виробництва. Можна очікувати, що до середини весни ціни на яйця знизяться.

"Але не факт, що виробники знизять ціни на яйця після того, як десяток яєць минулого року здорожчав умовно з 20 до 60-70 гривень. Навряд чи можна стверджувати, що така ціна наразі є справедливою", — каже Валентин Літвінов.

Нагадаємо, на думку фахівців Інституту аграрної економіки, нинішня вартість курячих яєць буде утримуватися до Великодніх свят, тобто до 16 квітня 2023 року, коли українці святкуватимуть дату за православним календарем. Йдеться про рівень 70,60 – 71,50 гривень за десяток.

Зменшення цін відбуватиметься більш відчутно з середини квітня, оскільки перебої з електрикою через обстріли досі є фактором впливу на ситуацію.

Восени 2022 року після різкого здорожчання вартості курячих яєць на полицях магазинів та втручання уряду у цінову політику цінники почали трохи знижуватися. Проте чергові атаки по інфраструктурі поставили під загрозу таку тенденцію.

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