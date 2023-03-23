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Потреби України у відновленні зросли до $411 млрд, — Світовий банк

23 березня 2023 08:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Збитки від війни — Світовий банк оцінив суму на відновлення України
Йдеться про збитки, завдані упродовж року вторгнення росії
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Світовий банк (СБ) змінив свою оцінку того, скільки коштів потрібно Україні на відновлення та реконструкцію через війну. Йдеться про збитки, завдані упродовж року вторгнення росії.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Оновлена сума збитків

Нова сума ґрунтується на спільній оцінці банку, українського уряду, Європейської комісії (ЄК) та Організації Об'єднаних Націй (ООН). Вона у 2,6 раза більша прогнозованого валового внутрішнього продукту України у 2022 році.

Згідно з оцінкою, вторгнення загнало 7,1 млн осіб у злидні та повернуло назад 15-річний прогрес у розвитку.

"Це протверезна цифра, вона показує масштаби руйнувань і постійну потребу в міжнародній підтримці", — заявила віцепрезидентка Світового банку в Європі та Центральній Азії Ганна Б'єрде.

Попередні оцінки

У вересні минулого року Світовий банк оцінював попередньо збитки у 349 млн доларів. Йшлось про перші три місяці війни.

Під час оцінки міжнародна установа кількісно оцінила прямі фізичні збитки інфраструктурі та будинкам, вплив на життя та засоби до існування населення.

Агенція додає, що Світовий банк мобілізував для України 20,6 млрд доларів, зокрема у галузі охорони здоров'я та транспорту.

Що ще варто знати

Також ми писали, що в уряді розповідали, що хочуть отримати від росії компенсацію за всі збитки та руйнування, які країна-агресор завдала Україні. Сума репарацій — щонайменше 300 млрд доларів.

Сукупна сума прямих задокументованих збитків, завданих українській інфраструктурі через повномасштабне вторгнення росії, сягнула 137,8 млрд доларів. Такі оцінки за підсумком минулого воєнного року.

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