Убытки от войны — Всемирный банк оценил сумму на восстановление Украины

Речь идет об ущербе, нанесенном в течение года от вторжения россии

Всемирный банк (ВБ) изменил свою оценку того, сколько средств нужно Украине на восстановление и реконструкцию в результате войны. Речь идет об ущербе, нанесенном в течение года вторжения россии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Обновленная сумма ущерба

Новая сумма основана на общей оценке банка, украинского правительства, Европейской комиссии (ЕК) и Организации Объединенных Наций (ООН). Она в 2,6 раза больше прогнозируемого валового внутреннего продукта Украины в 2022 году.

Согласно оценке, вторжение загнало 7,1 млн человек в нищету и вернуло назад 15-летний прогресс в развитии.

"Это отрезвляющая цифра, она показывает масштабы разрушений и постоянную потребность в международной поддержке", — заявила вице-президент Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Анна Бьерде.

Прежние оценки

В сентябре прошлого года Всемирный банк оценивал предварительно убытки в 349 млн долларов. Но речь шла о первых трех месяцах войны.

При оценке международное учреждение количественно оценило прямые физические убытки инфраструктуре и домам, влияние на жизнь и средства к существованию населения.

Агентство добавляет, что Всемирный банк мобилизовал для Украины 20,6 млрд долларов, в частности в области здравоохранения и транспорта.

Что еще стоит знать

Также мы писали, что в правительстве рассказывали, что хотят получить от россии компенсацию за все убытки и разрушения, которые страна-агрессор нанесла Украине. Сумма репараций — не менее 300 млрд долларов.

Совокупная сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения россии, достигла 137,8 млрд долларов. Таковы оценки по итогам прошедшего военного года.