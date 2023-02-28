Залужний розширив список районів бойових дій — як це відобразиться на доплаті військовим

Найближчими днями мають вже усі частини підтвердити і провести донарахування

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вніс зміни до списку районів бойових дій, тож тепер там є всі території, де відбуваються контактні бої. Військові, які найбільше ризикували та брали участь у контактних боях у першій лінії, мають отримати доплати і за січень, і за лютий.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook.

Доплата військовим

По військових частинах розіслали зміни до наказу про визначення районів бойових дій, яким встановлюються райони нарахування премій за бойові дії у першій лінії. Зміни почали діяти у січні, тож військові зможуть отримати грошову винагороду за перший місяць нового року.

"У деяких частинах до особового складу зміни вже доведені, до деяких — ні, тому у людей в кінці місяця були зрозумілі запитання. Затримка з доведенням до особового складу пояснюється необхідністю перерахунку, оскільки внесення змін визначено з 1 січня, тобто за змістом наказу ті, хто брав участь у бойових діях безпосередньо і не отримав січневу премію, мають тепер отримати нарахування за січень", — пояснив Бутусов.

На думку журналіста, головне, що рішення ухвалене, і тепер усі, хто найбільше ризикував та брав участь у контактних боях у першій лінії мають отримати премії у повному обсязі (100 тис. грн у місяць) і за січень, і за лютий.

"Так що найближчими днями мають вже усі частини підтвердити і провести донарахування. Сподіваюсь, це розв'яже основну проблему для тих, хто постійно ризикує собою... Добре, що зміни внесені швидко, і права воїнів, які ведуть контактні бої на передовій, відновлені", — зауважив Бутусов.

Нагадаємо, в Україні у лютому 2023 року змінилися заробітні плати та пенсії для військових. Зокрема, щомісячні доплати у розмірі 30 тисяч грн, які з лютого минулого року отримували військові та силовики, нараховуватимуть не всім.