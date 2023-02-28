Залужный расширил список районов боевых действий – как это отразится на доплате военным

В ближайшие дни должны уже все части подтвердить и провести доначисление

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный внес изменения в список районов боевых действий, и теперь там есть все территории, где проходят контактные бои. Военные, наиболее рискованные и участвовавшие в контактных боях в первой линии, должны получить доплаты и за январь, и за февраль.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в своем Facebook.

Доплата военным

По военным частям разослали изменения в приказ об определении районов боевых действий, которым устанавливаются районы начисления премий за боевые действия первой линии. Изменения начали действовать в январе, так что военные смогут получить денежное вознаграждение за первый месяц нового года.

"В некоторых частях до личного состава изменения уже доведены, до некоторых — нет, поэтому у людей в конце месяца были понятны вопросы. Задержка с доведением до личного состава объясняется необходимостью пересчета, поскольку внесение изменений определено с 1 января, то есть по содержанию приказа кто участвовал в боевых действиях напрямую и не получил январскую премию, должны теперь получить начисления за январь", — пояснил Бутусов.

По мнению журналиста, главное, что решение принято, и теперь все, кто больше всего рисковал и принимал участие в контактных боях в первой линии, должны получить премии в полном объеме (100 тыс. грн в месяц) и за январь, и за февраль.

"Так что в ближайшие дни должны уже все части подтвердить и провести доначисления. Надеюсь, это решит основную проблему для тех, кто постоянно рискует собой... Хорошо, что изменения внесены быстро и права воинов, ведущих контактные бои на передовой, восстановлены", — заметил Бутусов.

Напомним, в Украине в феврале 2023 года изменились заработные платы и пенсии для военных. В частности, ежемесячные доплаты в размере 30 тысяч грн, с февраля прошлого года получавшие военные и силовики, будут начислять не всем.