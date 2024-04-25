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Приголомшлива цифра — стало відомо, скільки коштує форма бійця "Азова"

25 квітня 2024 14:59
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Форма бійця Азова — стало відомо, скільки коштує одяг та амуніція
Український боєць полку "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні усіх військовослужбовців держава має забезпечувати формою та спорядженням. Відомо, скільки коштує професійна військова форма та амуніція бійця "Азова".

Про це розповів український блогер Ніколас Карма в Instagram.

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Вартість амуніції бійця "Азова"

Блогер дізнався, що звичайна комплектація форми "азовця" обходиться у 287 тисяч гривень. З них — військовий одяг коштує 37 тисяч гривень, а  амуніція — близько 255 тисяч гривень.

 

Азовець форма
Джерело: скриншот відео Ніколаса Карми в Instagram

Зокрема, налічується 14 обов'язкових речей в одязі та амуніції одного бійця "Азова".

  • найдорожче у спорядженні коштує зброя та тепловізор — по 60 тис. гривень;
  • плитоноски — коштують 40 тис. гривень;
  • шолом воїна — 25 тис. гривень;
  • куртка від "Level 17" — 16 тис. гривень;
  • навушники Sordin — коштують 15 тисяч гривень;
  • взуття від Belleville — 12 тис. гривень;
  • пояс військового — коштує 9 тис. гривень;
  • штани — 6,5 тис. гривень;
  • захист пахової зони — 4 тис. гривень;
  • кевлар — 2 тис. гривень;
  • рукавички — 2 тис. гривень;
  • наколінники — 1,5 тис. гривень;
  • панамка — 1 тис. гривень.

Як відомо, питання речового забезпечення військових ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту регламентовані наказом Міністерства оборони №232. Документом затверджені Норми забезпечення речовим майном, Інструкція про організацію речового забезпечення.

Речове майно за використанням поділяють на майно особистого користування та інвентар. Саме до майна особистого користування відносять предмети військової форми одягу, взуття та спорядження, які видають у власне користування військових.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "Азову" потрібні лікарі-терапевти, які готові призватися до війська та рятувати поранених у зоні бойових дій. Військовим медикам обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень, а також можливість підвищення кваліфікації на спеціальних навчальних курсах.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні на вимогу часу офіційно з'явилася нова професія — "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб". Відомо, якою буде заробітна плата на такій посаді.

ЗСУ
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