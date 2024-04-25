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Ошеломляющая цифра — стало известно, сколько стоит форма бойца "Азова"

25 апреля 2024 14:59
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Форма бойца Азова — стало известно, сколько стоит одежда и амуниция
Украинский боец полка "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине всех военнослужащих государство должно обеспечивать формой и снаряжением. Известно, сколько стоит профессиональная военная форма и амуниция бойца "Азова".

Об этом рассказал украинский блогер Николас Карма в Instagram.

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Стоимость амуниции бойца "Азова"

Блогер узнал то, что обычная комплектация формы "азовца" обходится в 287 тысяч гривен. Из них — военная одежда стоит 37 тысяч гривен, а амуниция — около 255 тысяч гривен.

 

Азовец форма
Источник: скриншот видео Николаса Кармы в Instagram

В частности, насчитывается 14 обязательных вещей в одежде и амуниции одного бойца "Азова".

  • дороже всего в снаряжении стоит оружие и тепловизор — по 60 тыс. гривен;
  • плитоноски — 40 тыс. гривен;
  • шлем воина — 25 тыс. гривен;
  • куртка от "Level 17" — 16 тыс. гривен;
  • наушники Sordin — стоят 15 тысяч гривен;
  • обувь от Belleville — 12 тыс. гривен;
  • пояс военного — стоит 9 тыс. гривен;
  • штаны — 6,5 тыс. гривен;
  • защита паховой зоны — 4 тыс. гривен;
  • кевлар — 2 тыс. гривен;
  • перчатки — 2 тыс. гривен;
  • наколенники — 1,5 тыс. гривен;
  • панамка — 1 тыс. гривен.

Как известно, вопросы вещевого обеспечения военных ВСУ и Государственной специальной службы транспорта регламентированы приказом Министерства обороны №232. Документом утверждены Нормы обеспечения вещевым имуществом, Инструкция об организации вещевого обеспечения.

Вещественное имущество по использованию делится на имущество личного пользования и инвентарь. Именно к имуществу личного пользования относятся предметы военной формы одежды, обуви и снаряжения, которые выдают в собственное пользование военных.

Что еще стоит знать

Напомним, "Азову" нужны врачи-терапевты, которые готовы призваться в армию и спасать раненых в зоне боевых действий. Военным медикам обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен, а также возможность повышения квалификации на специальных учебных курсах.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине по требованию времени официально появилась новая профессия — "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц". Известно, какой будет заработная плата в такой должности.

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