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ПриватБанк обіцяє кешбек за перекази на картки — як отримати 3 тис. грн

18 березня 2024 23:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Перекази в ПриватБанку — як отримати кешбек у 3 тис. грн
Мобільний застосунок у Приват. Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть отримати приємний бонус за перекази коштів з картки на картку. У рамках "Весняного кешбеку" банк може сумарно подарувати 3 тис. грн.

Про це йдеться на сайті фінустанови.

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Детальніше про "Весняний кешбек"

"Не втрачайте можливості цієї весни щомісяця поповнювати гаманець кешбеком від 250 до 2 500 грн за перекази з картки на картку Mastercard від ПриватБанку!", — йдеться у повідомленні банку.

Винагорода, яка чекає на переможців акції:

  • кешбек у сумі 250 грн — для 1,5 тис. клієнтів (щомісяця 500 клієнтів);
  • кешбек у сумі 2,5 тис. грн — для 75 клієнтів (щомісяця 25 клієнтів).

При цьому один учасник акції зможе на кожному етапі отримати кешбек 250 грн, водночас кешбек у 2,5 тис. грн можна отримати лише один раз за весь час акції. Максимальний розмір кешбеку на одного учасника акції за весь період акції може сягнути 3 тис. грн.

Як долучитися до акції

Як зазначають у фінустанові, взяти участь в акції можуть повнолітні клієнти, які мають ідентифікаційний код та активну картку Mastercard від ПриватБанку.

Для того, щоб стати учасником акції, потрібно:

  • зареєструватися в акції;
  • отримати або надіслати переказ з картки на картку Mastercard від ПриватБанку на суму від 250 грн;
  • оплатити щонайменше дві покупки на загальну суму від 250 грн будь-якою карткою Mastercard від Привату в магазинах чи онлайн в Україні чи за кордоном.

При цьому переказ із картки на картку можна здійснити як через вебверсію, так і мобільний застосунок "Приват24". Для цього треба:

  • перейти у меню "Сервіси";
  • натиснути "Перекази"
  • обрати "На картку".

Зокрема, у банку оприлюднили відеоінструкцію того, "Як правильно надіслати переказ із картки на картку через "Приват24".

 

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у ПриватБанку пояснили, в яких випадках може відбуватися подвійне зняття коштів з рахунків під час оплати товарів. Також уточнили, як клієнтам повернути гроші від неуспішної транзакції.

Також відомо, чому ПриватБанк може заблокувати картку навіть після повного погашення заборгованості. У банку пояснили що таке обмеження є тимчасовим заходом.

ПриватБанк
гроші
банки
грошові перекази

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