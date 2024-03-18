Переводы в ПриватБанке — как получить кэшбек в 3 тыс. грн

Мобильное приложение в Привате. Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут получить приятный бонус за перевод средств с карты на карту. В рамках "Весеннего кэшбека" банк может суммарно подарить 3 тыс. грн.

Об этом говорится на сайте финучреждения.

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Детальнее о "Весеннем кэшбеке"

"Не упускайте возможности этой весной ежемесячно пополнять кошелек кэшбеком от 250 до 2 500 грн за переводы с карты на карту Mastercard от ПриватБанка!", — говорится в сообщении банка.

Вознаграждение, ожидающее победителей акции:

кэшбек в сумме 250 грн — для 1,5 тыс. клиентов (ежемесячно 500 клиентов);

кэшбек в сумме 2,5 тыс. грн — для 75 клиентов (ежемесячно 25 клиентов).

При этом один участник акции сможет на каждом этапе получить кэшбек 250 грн, в то же время кэшбек в 2,5 тыс. грн можно получить только один раз за все время акции. Максимальный размер кэшбека на одного участника акции за весь период акции может составить 3 тыс. грн.

Как присоединиться к акции

Как отмечают в финучреждении, принять участие в акции могут совершеннолетние клиенты, имеющие идентификационный код и активную карту Mastercard от ПриватБанка.

Для того, чтобы стать участником акции, нужно:

зарегистрироваться в акции;

получить или отправить перевод с карты на карту Mastercard от ПриватБанка на сумму от 250 грн;

оплатить не менее двух покупок на общую сумму от 250 грн любой картой Mastercard от Привата в магазинах или онлайн в Украине или за рубежом.

При этом перевод с карты на карту можно осуществить как через вебверсию, так и мобильное приложение "Приват24". Для этого нужно:

перейти в меню "Сервисы";

нажать "Переводы"

выбрать "На карту".

В частности, в банке обнародовали видеоинструкцию того, "Как правильно отправить перевод с карты на карту через "Приват24".

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в ПриватБанке объяснили, в каких случаях может происходить двойное снятие средств со счетов при оплате товаров. Также уточнили, как клиентам вернуть деньги от неуспешной транзакции.

Также известно, почему ПриватБанк может заблокировать карту даже после полного погашения задолженности. В банке объяснили, что такое ограничение является временной мерой.