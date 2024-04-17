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ПриватБанк оновив Конверти — що змінилося

17 квітня 2024 11:26
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
У Приват24 оновили Конверти — які особливості у оновленою версії
Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Держфінустанова "ПриватБанк" представив публічну версію свого сервісу "Конверти", призначеного перш за все для волонтерів та благодійників, щоб збирати кошти на гуманітарні проєкти, підтримку ЗСУ та інші добрі справи. Крім того, "Конверти" допоможуть кожному клієнту ефективно та "розумно" керувати своїми фінансами.

Про це інформує пресслужба банку.

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За словами члена правління "ПриватБанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, за два з половиною місяця від старту роботи бета версії "Конвертів", від перших користувачів послуги команда банку отримала більше ніж 500 пропозицій щодо удосконалення послуги, більшість з яких вже враховані при запуску послуги. Банк продовжує розвиток нової послуги та буде розширювати функціонал з кожним оновленням "Конвертів". 

"Ми розробили нову послугу, розуміючи важливість зручних, доступних та прозорих банківських інструментів для волонтерів та наближення нашої Перемоги, тому ми запропонували благодійникам та всім охочим стати першими користувачами послуги та разом вдосконалити "Конверти", — відзначив Дмитро Мусієнко. 

Він додав, що за підсумками перших місяців роботи сервісу українці найчастіше відкривають "Конверт" для збору коштів на допомогу ЗСУ та інші добрі справи.

Що змінилося у "Конвертах" від Привату

Оновлена версія "Конвертів" надає можливість поповнювати волонтерський або особистий конверт з будь-якої картки інших банків або цифрових гаманців через Apple Pay або Google Pay. Для волонтерів важливим є те, що "Конверти" дозволяють об'єднувати зусилля для досягнення однієї мети, перераховуючи кошти з декількох зборів на один "Конверт".

Унікальна особливість цієї послуги полягає в тому, що за допомогою Конверта можна безпосередньо оплачувати покупки або послуги, не переводячи кошти на картку або не знімаючи готівку, якщо використовувати гаманець Google Pay або Apple Pay. Також з Конвертів можна вільно переказувати кошти на власні картки, картки інших осіб або на "Конверти" друзів, знайомих, членів родини та інше.

Детальніше про "Конверти" можна дізнатися за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку 2024 року ПриватБанк створив нову функцію — "Конверти". Вони призначені для збору донейтів, накопичення коштів та керування власними витратами. "Конвертом" можна розраховуватися, як звичайною карткою, а можна збирати на благодійність, залучаючи своїх друзів та знайомих (із телефонної книги чи поширити посилання в соцмережах). Крім того, "Конверт" можна "заклеїти" до певного строку або суми.

Ми також писали, що держфінустанова "ПриватБанк" обіцяє кешбек за заправку автомобілів на деяких АЗС. Взяти участь в акції можуть власники карток Mastercard "Універсальна" та "Універсальна Gold".

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