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ПриватБанк обновил Конверты — что изменилось

17 апреля 2024 11:26
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Приват24 обновили Конверты — какие особенности у обновленной версии
Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Госфинучреждение "ПриватБанк" представило публичную версию своего сервиса "Конверты", предназначенного, прежде всего, для волонтеров и благотворителей, чтобы собирать средства на гуманитарные проекты, поддержку ВСУ и другие добрые дела. Кроме того, "Конверты" помогут каждому клиенту эффективно и разумно управлять своими финансами.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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По словам члена правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, за два с половиной месяца от старта работы бета версии "Конвертов", от первых пользователей услуги команда банка получила более 500 предложений по усовершенствованию услуги, большинство из которых уже учтены при запуске услуги. Банк продолжает развитие новой услуги и будет расширять функционал с каждым обновлением "Конвертов".

"Мы разработали новую услугу, понимая важность удобных, доступных и прозрачных банковских инструментов для волонтеров и приближения нашей Победы, поэтому мы предложили благотворителям и всем желающим стать первыми пользователями услуги и усовершенствовать "Конверты", — отметил Дмитрий Мусиенко.

Он добавил, что по итогам первых месяцев работы сервиса украинцы чаще всего открывают Конверт для сбора средств на помощь ВСУ и другие добрые дела.

Что изменилось в "Конвертах" от Привата

Обновленная версия "Конвертов" позволяет пополнять волонтерский или личный конверт с любой карты других банков или цифровых кошельков через Apple Pay или Google Pay. Для волонтеров важно то, что "Конверты" позволяют объединять усилия для достижения одной цели, перечисляя средства с нескольких сборов на один "Конверт".

Уникальная особенность этой услуги заключается в том, что с помощью "Конверта" можно непосредственно оплачивать покупки или услуги, не переводя средства на карту или не снимая наличные деньги, если использовать кошелек Google Pay или Apple Pay. Также из "Конвертов" можно свободно переводить средства на собственные карты, карточки других лиц или на Конверты друзей, знакомых, членов семьи и прочее.

Подробнее о "Конвертах" можно узнать по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в начале 2024 года ПриватБанк создал новую функцию — "Конверты". Они предназначены для сбора донейтов, накопления средств и управления собственными расходами. "Конвертом" можно рассчитываться как обычной карточкой, а можно собирать на благотворительность, привлекая своих друзей и знакомых (из телефонной книги или распространить ссылки в соцсетях). Кроме того, "Конверт" можно заклеить до определенного срока или суммы.

Мы также писали, что госфинучреждение "ПриватБанк" обещает кэшбек за заправку автомобилей на некоторых АЗС. Принять участие в акции могут владельцы карт Mastercard "Универсальная" и "Универсальная Gold".

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