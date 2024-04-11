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ПриватБанк обіцяє кешбек 3% за заправку авто — як отримати

11 квітня 2024 23:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк обіцяє кешбек 3% за заправку авто — як отримати
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Держфінустанова "ПриватБанк" обіцяє кешбек за заправку автомобілів на деяких АЗС. Взяти участь в акції можуть власники карток Mastercard "Універсальна" та "Універсальна Gold".

Про це інформує пресслужба банку.

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На українському паливному ринку можливі цінові зміни до кінця квітня у бік підвищення. Як стверджують експерти, вартість деяких видів пального може перевищити "психологічну позначку" 60 грн/л. Попри це, українці можуть платити менше, якщо долучаться до акції.

Так, власники карток Mastercard "Універсальна", "Універсальна Gold" та преміальних від ПриватБанку зможуть мати кешбек у розмірі 3%, якщо заправлятимуть авто у мережі ОККО. Відповідна пропозиція діятиме до 30 червня поточного року.

Відомо, що максимальна сума повернення грошей становить 500 грн на місяць і 1000 грн за весь період дії акції.

Банк обіцяє повернути кешбек на картку наступного тижня після сплати на ОККО.

 

ПриватБанк авто АЗС
Джерело: ПриватБанк

Як отримати 3% кешбек за заправку авто

Для того, щоб отримати кешбек за заправку автомобіля у мережі ОККО, потрібно:

  • пройти реєстрацію на сторінці акції;
  • здійснити розрахунок картою Mastercard "Універсальна" чи "Універсальна Gold" Привату на ОККО.

За умовами, до акції зможуть долучитися тільки повнолітні учасники.

Також ПриватБанк від імені клієнта сплатить податок із суми.

Всі подробиці щодо акції та як нараховуватимуть податок за кешбек доступні за посиланням.

Раніше банк оголосив подібну акцію для власників карток "Універсальна" та "Універсальна Gold" платіжної системи Visa. Клієнти банку зможуть отримати знижку 1,5 грн за літр  бензину чи дизпального та 1 грн за один літр газу у мережі WOG.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк у рамках весняної акції подарує своїм клієнтам грошові бонуси. Максимально можна отримати до 3 тис. грн за розрахунок за товари та послуги картками Mastercard від банку.

Також ми писали, що на українському паливному ринку очікуються цінові зміни. Вартість деяких видів пального може перевищити "психологічну позначку".

ПриватБанк
бензин
авто
банки
АЗС

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